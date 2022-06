Matteo Valeria crisi? Sono passati circa 3 mesi dalla scelta nello studio di UeD ma in queste settimane non si parla d’altro. Eppure i diretti interessati non hanno ancora replicato alle domande e alle critiche, sempre più pesanti, del pubblico di Maria De Filippi che vuole sapere come stanno davvero le cose.

Come detto, è da tempo che si parla di una presunta crisi di Matteo e Valeria. Di recente per esempio è stato il compleanno di Valeria, che però ha festeggiato con alcune amiche, senza Matteo. A rincarare la dose anche una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Lei la conosco bene ed è molto buona come ragazza. Con Matteo si ignorano da tempo e si vedono pochissime volte”.





Matteo Valeria crisi? “Stanno facendo una brutta figura”

Il fatto che poi né Matteo né Valeria abbiano smentito (o confermato) queste chiacchiere è un aggravante per chi è convinto che sia già finita tra i due ex UeD. In queste ore difatti i fan del programma li stanno accusando di portare avanti una farsa pur di restare al centro dell’attenzione mediatica, riporta il sito Blasting News.

Sempre Deianira Marzano, da sempre scettica su questa coppia, adesso ha deciso di condividere su Instagram il messaggio di un’altra utente”Mi auguro che questo silenzio non sia dovuto a una scelta strategica”, ha scritto riferendosi ai mancati chiarimenti di Matteo e Valeria sulle voci di crisi. Ha poi invitato la ex corteggiatrice di raccontare tutta la verità prima che sia troppo tardi.

“La gente si sente presa in giro e voi state facendo una figuraccia. Abbi più personalità, fatti valere e il pubblico ti apprezzerà”, ha scritto ancora. Nelle ultime ore, poi, anche “Non fate storie false, non siamo mica scemi”. E Matteo e Valeria? Lei è riapparsa sui social dopo quasi una settimana d’assenza ma zero accenni alla presunta crisi. Tra le Stories ha solo informato fan e curiosi di quello che stava per mangiare davanti al pc.

