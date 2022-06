Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: nuovo giallo sulla coppia. Di loro si parla ormai tantissimo. Il rapporto tra loro sembra tutt’altro che solido al contrario di quanto sta accadendo tra un’altra coppia uscita dal dating, quella formata da Matteo Farnea e Veronica Rimondi sempre più innamorati. A rompere il silenzio su Instagram Stories è stata proprio la 26enne di Ferrara che spiega come: “Si presenta il momento più critico della settimana e anche il più frequente da quando la coppia si è creata… ovvero la valigia”.



Le relazioni a distanza sono molto comode soprattutto per chi la distanza la vuole annullare quindi non si vuole mai staccare. Ci piace complicarci la vita quindi l’amore è molto bello si… molto comoda la storia a distanza, molto molto”. Insomma, tra loro le cose andrebbero a gonfie vele. Infatti nel rispondere alle domande dei fan, l’ex coppia UeD annuncia a tutti di aver trovato un nido d’amore da condividere giorno dopo giorno.





Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: crisi certa



“Diciamo che abbiamo già preso una casa, piccolo scoop e piccolo mutuino fatto, piccolo piccolo”, annunciano felicemente Veronica e Matteo. Porte spalancate all’amore, dunque, la convivenza è la naturale conseguenza di un momento d’oro per entrambi iniziato poco dopo la scelta davanti alle telecamere di UeD. Discorso diverso per Matte e Valeria. (Leggi anche “Sta mentendo”. UeD, segnalazione su Valeria Cardone: ombre sulla storia con Matteo Ranieri)



Tra gli ultimi pettegolezzi di gossip che hanno alimentato la polemica, scrive Blastingnews.it, c’è stato il compleanno dell’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. Matteo non solo è partito per un viaggio con la sua famiglia verso l’Irlanda, ma non ha pubblicato neanche una dedica social per la sua attuale fidanzata. Lo scorso 18 giugno, Valeria Cardone ha compiuto 26 anni.



La ragazza ha festeggiato con alcune amiche ma il suo compagno era assente. A rincarare la dose ci pensa anche una segnalazione di Deianira Marzano. La blogger su Instagram ha condiviso un messaggio ricevuto da una fan: “Lei la conosco bene ed è molto buona come ragazza. Con Matteo si ignorano da tempo e si vedono pochissime volte”.

“Mai stati insieme”. UeD, bufera su Matteo Ranieri e Valeria Cardone: i fan sicuri