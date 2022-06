Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone in crisi? Spunta il retroscena che nessuno si aspettava. Le voci sui presunti attriti tra la coppia non sono mancati dal primo giorno. Stando a quanto asserito dalla Marzano, Matteo Ranieri e Valeria Cardone tenderebbero a fingere di stare insieme senza per questo essere una vera coppia. Questioni di popolarità, secondo l’esperta. Affermazioni che non potevano che fare correre ai ‘ripari’. Valeria Cardone decide di rompere il silenzio.



“Sinceramente, di quello che dicono le persone non mi interessa. Ciò che c’è tra me e Mat lo sappiamo solo noi. Da quando siamo usciti dal programma, nonostante la distanza, ci siamo visti ogni weekend. (…) Forse ci vediamo più noi che le coppie che vivono nella stessa città”, erano state le parole di Valeria Cardone sulla relazione con Matteo Ranieri.





Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: la verità sulla crisi



Nei giorni scorsi la coppia aveva attirato nuovi rumors dopo che Matteo aveva detto di essere in vacanza senza di lei. A sgonfiare subito il caso ci ha pensato lui: “Stiamo andando in Inghilterra con il camper, stiamo andando al matrimonio di mia cugina. È la classica vacanza di famiglia che facciamo ogni anno insieme. Una volta all’anno come da tradizione facciamo una vacanza di famiglia in camper per stare un po’ tutti insieme”. (Leggi anche “Sta mentendo”. UeD, segnalazione su Valeria Cardone: ombre sulla storia con Matteo Ranieri)



Qualcosa però non convince. A quanto riporta il sito Blastingnews sono gli stessi fan di Uomini e Donne ad accendere i riflettori. Da quando hanno cominciato a circolare le prime voci di crisi sulla sua storia con Valeria, Matteo non si è ancora esposto per commentarle. I fan si aspettavano che Ranieri ci mettesse la faccia per smentire le chiacchiere che stanno impazzando sul suo privato, ma fino a ora non è successo e questo non fa altro che alimentare i sospetti sulla sua relazione.



Secondo i fan la storia tra il bel tronista Matteo Ranieri e Valeria Cardone sarebbe già finito (o addirittura mai realmente iniziato), ma che nessuno lo dica nel rispetto di contratti di lavoro firmati dopo la scelta. Una prova di questo atteggiamento quanto meno sospetto è che neppure Valeria abbia chiarito tutte le voci intorno a loro.

