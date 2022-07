Marialaura De Vitis parla di Luca Daffrè. I due ex naufraghi erano stati protagonisti di un flirt nel corso del reality condotto da Ilary Blasi. Battute, confessioni, sguardi e sogni ‘hot’, poi però il loro rapporto è cambiato nel finale. Luca, infatti, è rimasto amareggiato da alcune parole della naufraga: “Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria… Ma cosa dice? Io me la sono segnata questa cosa; mi vedrà solo nel suo sogno adesso!”.

In seguito infatti Luca Daffrè ha pure nominato Marialaura e insomma tutto lasciava pensare che tra i due non ci fosse più nulla. In realtà lo stesso modello e influencer sul conto dell’ex di Brosio aveva detto: “È una ragazza d’oro, mi è stata vicina e la ringrazierò sempre, mi ha dato molta forza”. Conclusa l’esperienza dell’Isola c’è chi ha notato come Luca non compaia nelle numerose foto pubblicate. Adesso Marialaura ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte.





Marialaura De Vitis torna a parlare di Luca Daffrè

Dopo alcuni giorni di assenza dovuto ad un raffreddore per l’uso eccessivo del condizionatore Marialaura De Vitis è tornata a parlare di Luca Daffrè. Lo ha fatto rispondendo alle domande dei fan che ancora evidentemente sperano che tra i due possa nascere qualcosa. Dopo aver ammesso di essere una fan di Ultimo l’ex Pupa ha risposto alla domanda “Come mai non ti vedi più con Luca?”.

Marialaura De Vitis ha risposto: “Chiedetelo a lui. Probabilmente non è interessato”. Già in passato tra i due era apparsa decisamente lei quella più desiderosa di iniziare una storia. Mentre Luca Daffrè aveva apertamente dichiarato: “Non penso che avremo mai una relazione fuori, per me è un’amica, le voglio bene ma se non è scattato lì non penso possa scattare adesso”.

Insomma in amore Marialaura De Vitis continua a non avere fortuna. Luca Daffrè non ha alcuna intenzione di riprendere i rapporti e forse anche l’amicizia è destinata a sfumare. L’ex Pupa ha poi risposto a chi gli chiede se si sente in colpa per le serate a mangiare fuori con gli amici: “Assolutamente no… Mangiare è uno dei piaceri della vita… Dovremmo sentirci in colpa se commettiamo un reato, se offendiamo qualcuno… ma perché dovremmo colpevolizzarci di essere felici?”.

