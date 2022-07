Luca Daffrè parla di Marialaura De Vitis. Durante le ultime settimane all’Isola dei Famosi i naufraghi avevano fatto parlare per un flirt che però non si è mai tramutato in qualcosa di importante. Battute, confessioni, sguardi e sogni ‘hot’, poi però il loro rapporto è cambiato negli ultimissimi giorni. Luca, infatti, è rimasto amareggiato da alcune parole della naufraga: “Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria… Ma cosa dice? Io me la sono segnata questa cosa; mi vedrà solo nel suo sogno adesso!”.

Da quel momento tra i due si è rotto qualcosa, come dimostra anche la nomination di Luca Daffrè per Marialaura. In ogni caso quest’ultima, proprio nelle ultimissime ore, ha dichiarato: “Non nego di essere rimasta molto delusa dal suo comportamento in finale, poi ci siamo chiariti. Infatti abbiamo fatto il viaggio di ritorno insieme in amicizia, e siamo rimasti in contatto”. Poi l’ex Pupa ha aggiunto: “Ora ci stiamo entrambi prendendo un po’ di giorni di relax da passare in famiglia, poi vedremo che succederà”.





Luca Daffrè è categorico su Marialaura De Vitis

Dal canto suo Luca Daffrè, nel corso di un’intervista a FanPage, sembra aver risposto proprio alle ultime esternazioni di Marialaura De Vitis. Il modello è categorico: “Non penso che avremo mai una relazione fuori, per me è un’amica, le voglio bene ma se non è scattato lì non penso possa scattare adesso”. Poco dopo, tanto per essere chiari, ha aggiunto che da parte dell’ex di Paolo Brosio: “C’era più voglia di continuare una frequentazione fuori”.

Insomma Marialaura De Vitis apre, Luca Daffrè chiude. L’ex naufrago ha anche spiegato di aver cambiato opinione su di lei. Inizialmente, infatti, la vedeva “come una persona furba, che avrebbe fatto qualsiasi cosa per emergere”. In seguito invece l’ha rivalutata: “È una ragazza d’oro, mi è stata vicina e la ringrazierò sempre, mi ha dato molta forza”. Poi, però, ancora una volta ribadisce: “… ma non è la ragazza che può starmi accanto in una relazione”.

Luca Daffrè dice di essere ancora “un po’ scombussolato” dall’esperienza dell’Isola dei Famosi. Dove ha perso ben 12 chili. Il modello ha anche svelato il significato del cervo tatuato sul petto: “Un significato particolare non c’è, l’avevo fatto come simbolo della solitudine, del saper stare da soli. Battute a parte su corna, è un animale solitario che sa stare bene da solo. Ovviamente un po’ me ne sono pentito, ma ormai è il mio riconoscimento”. Infine Luca ha parlato di Edoardo Tavassi: “La sua figura era importantissima per noi, meritava la finale”. E di Lory Del Santo: “la persona più falsa che c’è stata nel programma”.

