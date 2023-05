“Maria ha scelto lui”. Tu sì que vales, è rivoluzione: tocca al volto che non ti aspetti

Tu sì que vales, per la prossima edizione Maria De Filippi pare pronta per una vera e propria rivoluzione: arriva un pezzo da novanta. L’ultima edizione, conclusa a novembre, aveva visto il trionfo di Marco Mingardi. Una vittoria che aveva toccato tutto, come le parole del vincitore: “Qualcuno mi ha dato un aiuto da lassù. Penso a tutte le persone che non ci sono più, come mio papà Alessandro che ho perso a causa di un incidente quando avevo 9 anni e che mi ha lasciato un vuoto enorme. Ma sento sempre la sua presenza accanto a me”.

Poi aveva aggiunto: “Mi sono riguardato tante volte. Aveva ragione Maria. Non ero io, ero troppo carico. Prima di esibirsi ho atteso a lungo e la tensione era altissima, quindi quando è stato il mio turno volevo spaccare tutto. Però ho esagerato. E sono stato antipatico anche a me stesso. Non sono così, chiedo scusa a tutti. Le critiche dei giudici mi hanno aiutato. Voglio continuare a migliorare e a imparare. Ora sta accadendo quello che ho sempre sognato: la gente capisce quello che voglio comunicare quando canto”.





Cristiano Malgioglio nella prossima edizione di Tu sì que vales?

Nella prossima stagione potrebbe arrivare, come detto, un nuovo volto. Non è chiaro se come nuovo presidente della giuria popolare oppure far parte del gruppo composto da Maria, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Di sicuro basta il nome per accendere gli entusiasmo: è quello di Cristiano Malgioglio. Al momento non c’è nulla di certo ma sembra che la cosa si possa fare.

Intanto Cristiano Malgioglio potrebbe essere riconfermato ad Amici, dubbi più grossi su Arisa e Raimondo Todaro. Al posto della cantante sarebbe pronta Alessandra Amoroso mentre ancora nessuna indiscrezione sul posto che potrebbe essere lasciato vacante dal ballerino. Le motivazioni sarebbero diverse: per Arisa ci sarebbe il desiderio di concentrarsi sulla sua carriera con l’obiettivo di tornare, dopo anni, a Sanremo.

Per Raimondo Todaro le cose sarebbero diverse: alla base ci sarebbe un litigio con Maria De Filippi e, di più, le sirene di Ballando con le stelle. Per ora poco si sa, ma già nelle prossime settimane i nomi del nuovo gruppo potrebbe essere annunciato: la prossima edizione infatti inizierà il 14 settembre.