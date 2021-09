Orietta Berti, Teo Teocoli, Margherita Buy, Noemi e Marco Masini sono stato gli ospiti della puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, in onda il 26 settembre alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Per il consueto spazio informativo su vaccini e covid, in studio sono intervenuti i professori Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, in collegamento il virologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova e il direttore del quotidiano Libero Alessandro Sallusti. In studio anche Orietta Berti, che ha da poco conquistato il quarto disco di platino con il brano Mille, ha parlato di questo momento particolarmente felice per la sua carriera artistica.

Mara Venier e Francesca Fialdini battute dalla concorrenza

L’artista si è esibita con il brano “Quando ti sei innamorato”, classificatosi al nono posto all’ultimo Festival di Sanremo. In studio anche Teo Teocoli, nei panni dello spagnolo Abelardo Norchis, uno dei suoi personaggi più amati. Nonostante i nomi e i temi trattati, Mara Venier ha perso la sfida con la nuova concorrenza firmata da Silvia Toffanin. La versione domenicale di Verissimo ha infatti raccolto 2.312.000 spettatori (18%), mentre zia Mara si è fermata a 2.219.000 spettatori (14%) nella prima parte e 1.856.000 spettatori (13.2%) nella seconda.





Male anche la seconda puntata di Da Grande. Anche questa volta si è registrato un clamoroso buco nell’acqua Auditel fermandosi a 2.196.000 telespettatori, con il 12% di share. Molto meglio il secondo appuntamento di Scherzi a Parte con Enrico Papi, che registra il 17.3% di share totalizzando quasi un milione di utenti in più davanti davanti alla tv.

La Rai perde anche contro la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5, quest’anno in onda la domenica pomeriggio, è stato guardato da 2.467.000 spettatori (16.5%), mantre la concorrenza di ‘Da noi a ruota libera’ di Francesca Fialdini ha fatto 1.606.000 spettatori con 11.9% di share.