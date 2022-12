Mara Venier ha il Covid: la conduttrice di Domenica In è risultata positiva al tampone ed è costretta a restare a casa. L’annuncio è stato dato da Fiorello durante il suo programma Viva Rai2. In realtà non avrebbe dovuto dirlo in diretta, dal momento che la diretta interessata non aveva rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma ha letto il messaggio privato e non ha potuto far altro che chiedere scusa. Zia Mara aveva confessato di non essere in buone condizioni, ma non si pensava al Covid.

“Zia Mara” – a quanto apprende l’Adnkronos – ha una sintomatologia abbastanza importante ma è seguita costantemente dal professor Francesco Le Foche. La notizia ha creato più di qualche apprensione anche a Rai1, perché Mara avrebbe dovuto registrare in studio la puntata natalizia di ‘Domenica In’ che andrà in onda il 25 dicembre, giorno di Natale. “Spero di riuscire ad esserci in qualche modo”, dice all’Adnkronos la diretta interessata, alludendo probabilmente ad una sua possibile conduzione da remoto.

Mara Venier col Covid: condurrà “da casa” Domenica In

La conduttrice aveva condiviso nei giorni scorsi con i suoi follower il suo malessere: “Non va bene, non è Covid, ma è una mazzata terribile ragazzi…che p***e”, aveva detto prima di ricevere l’esito del tampone. Mentre pronunciava questo messaggio, la conduttrice si è mostrata sui social a letto con un fazzoletto alla mano causa il forte raffreddore. Insomma il Covid ha colpito anche lei: dopo i primi iniziali sintomi che sembravano quelli influenzali, ha fatto un tampone e ha scoperto la positività al virus.

Nel frattempo la Rai ha deciso sulla puntata di Natale di Domenica In. Come si legge su Tv Blog e come la stessa Mara Venier ha postato tra le sue Instagram Stories, “fra le soluzioni nell’aria, anche se mai presa veramente in considerazione, c’era anche quella di allestire una specie di puntata collage di Domenica in, con una specie di “meglio di”, ma da subito si è pensato alla possibilità di mandare in onda comunque la puntata natalizia prevista del varietà di Rai1, con la conduzione di Mara Venier ma da casa”.

Tv Blog scrive che Mara Venier condurrà la puntata da casa: “Zia Mara dunque non si arrende e ci vuole provare, specialmente per la puntata natalizia del suo programma. Sarà dunque una puntata molto particolare e non solo perché andrà in onda il giorno di Natale (la registrazione è prevista per il pomeriggio di venerdì), ma anche perché per la prima volta Mara condurrà il suo programma del cuore da casa sua”.