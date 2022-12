Momento da dimenticare per Mara Venier, alle prese con dei problemi di salute. A raccontare tutto è stata la stessa conduttrice televisiva sui social network, dove si è mostrata in condizioni tutt’altro che ottimali. Immediata c’è stata la preoccupazione dei suoi fan, che già si erano allarmati il 4 dicembre scorso, quando la regina della Rai aveva informato tutti del contagio da coronavirus del marito Nicola Carraro. Quest’ultimo non si trovava in Italia, ma all’estero come è di sua consuetudine in questo periodo dell’anno.

Parlando ancora di Mara Venier e prima di svelarvi che tipo di problemi di salute abbia, a proposito del coniuge aveva scritto: “Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni …ma adesso il Covid è arrivato lì a Santo Domingo Casa de campo …mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi lo so ….Vorrei essere vicina a te ….Forza amore mio Ti amo ❤️ grazie al prof Le Foche”. Adesso è lei in difficoltà e il suo affezionatissimo pubblico si sta stringendo attorno alla presentatrice.

Mara Venier, problemi di salute improvvisi: come sta

Una pessima notizia quella relativa a Mara Venier, che ha accusato dei problemi di salute a ridosso delle festività natalizie. A 5 giorni dal Natale si è mostrata all’interno della sua abitazione in condizioni allarmanti. Possiamo dirvi comunque che non stiamo parlando di gravi problematiche fisiche, quindi fortunatamente è tutto risolvibile. Ma certamente non sta vivendo delle ore indimenticabili, a testimonianza anche del suo aspetto, parso molto sofferente. Ecco cosa è accaduto alla conduttrice di Domenica In.

Mara Venier si è immortalata in casa, mentre era a letto, e ha parlato con grande sofferenza. Si è anche mostrata col fazzoletto per soffiarsi il naso, quindi è stata colpita dall’influenza: “Mi ha beccata: raffreddore, mal di gola, vabbè”. Non ha parlato direttamente di ciò, ma non si tratterebbe di Covid. Presumibilmente potrebbe essere stata colpita dall’influenza australiana, che ha mietuto milioni di vittime in Italia. Compresa Belen Rodriguez, che si è ammalata nei giorni scorsi insieme alla figlia Luna Marì.

Parlando sempre dell’influenza, questo è stato il racconto di Belen: “Non mi piace dare mai brutte notizie, ma stavolta mi sembra giusto farlo. Sono stata a letto sei-sette giorni perché da testarda non ho voluto prendere l’antibiotico. Mi sono presa questa bella variante australiana”.