La morte di Siniša Mihajlović ha sconvolto tutti. L’italia intera è stata in lutto, ricordando il grande campione che ha fatto sognare milioni di tifosi. E tra i tanti che l’hanno voluto ricordare, anche la regina della domenica, Mara Venier. Nel suo consueto appuntamento festivo a Domenica In, la zia ha voluto mandare un grosso abbraccio alla moglie e ai figli dell’ex allenatore del Bologna.

La padrona di casa tra l’altro, è risultata molto emozionata nel parlare del calciatore morto il 16 dicembre a Roma. Come era assai noto, Mihajlović stava combattendo da tempo contro la leucemia. Il programma ha così preparato e mandato in onda, un video molto toccante dell’ex calciatore. Il video è partito prima ancora dell’inizio dell’appuntamento e ha fatto emozionare mezza Italia.

Mara Venier ricorda commossa Siniša Mihajlović

A quel punto zia Mara ha detto la sua e ha quindi mandato un forte abbraccio alla moglie Arianna Mihajlović e ai sei figli: “Un abbraccio a tutta la famiglia di Sinisa, era un nostro amico, un grande uomo e un grande sportivo”. A quel punto è partito il video con una serie di immagini riprese dalle loro interviste insieme. Poco dopo, anche Eros Ramazzotti, entrato in studio, ha voluto mandare un ultimo saluto all’amico Sinisa.

Una morte ingiusta, di un uomo che voleva vivere ancora a lungo, per stare insieme alla moglie e ai figli. Tra l’altro l’uomo aveva in programma tante cose nei prossimi mesi. In primis voleva aggiornarsi come allenatore per conoscere e apprendere ancora del suo lavoro: “Andiamo a vedere qualche partita insieme. Vorrei andare un paio di giorni a Belgrado – scrive il suo amico Di Caro citando le parole di Mihajlovic – Poi magari si va a Londra a trovare Conte e a vedere gli allenamenti”.

Come sappiamo, l’ultima immagine pubblica è quella a fianco a Zeman e le parole, quelle forti, che De Caro non avrebbe mai voluto sentire, le ultime del suo caro amico Sinisa: “‘Se non funziona questa, è finita…’”. E alla fine, purtroppo per tutti, non ha funzionato.

