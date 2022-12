Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Aveva 53 l’ex calciatore e allenatore. La sua famiglia in queste ore è inondata da un fiume di affetto da parte di tantissime persone, non solo ex colleghi, ma anche gente comune che soprattutto negli ultimi anni ha imparato a conoscere il lato umano di Mihajlovic. Infatti da tempo combatteva contro una leucemia e dopo un primo ricovero era riuscito a tornare in campo con i suoi ragazzi. Poi la recidiva, il nuovo ricovero in ospedale e altre cure. Questa volta la malattia è stato l’avversario più forte, anzi più subdolo, da affrontare e non ha dato scampo

L’attaccamento al lavoro e al calcio di Sinisa Mihajlovic erano il sentore del suo attaccamento alla vita. L’ex allenatore di Sampdoria, Fiorentina, Milan, Torino e Bologna è stato un insegnamento per tutti coloro che soffrono in quelle stesse condizioni e che non hanno la forza di reagire. Sinisa è stato il simbolo della volontà di non arrendersi al destino, della vita che vuole vincere la morte a tutti i costi. Sui social Viktorjia e Virginia Mihajlovic, due figlie del compianto tecnico, hanno scritto dei lunghipost che vale la pena riportare in modo integrale perché testimoniano il grande vuoto lasciato da Sinisa Mihajlovic.

Sinisa Mihajlovic, lo straziante ricordo delle figlie Viktorjia e Virginia

Viktorjia Mihajlovic poco dopo la morte del padre pubblica un post straziante su Instagram e si affida a una poesia di Eugenio Montale: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr’occhi forse si vede di più Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Ti amo con tutto il mio cuore papà, anima pura, rara, orgoglio della mia vita, mio eroe, mio GRANDE amore. Ovunque tu sia io so amare fino a lì”.

Inviene anche Virginia che, dopo la morte del padre Sinisa Mihajlovic, scrive: “È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco – scrive la ragazza -. Impossibile accettare tutto questo ma trovo la forza nell’amore immenso che mi hai donato in questi anni di vita insieme, talmente forte che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni. Dopo aver scoperto il tuo destino, ringrazio di averti avuto con me per questi anni, in cui mi hai donato tutto, tutto quello che un padre avrebbe potuto donare ad una figlia, anzi molto di più”.

Il suo messaggio è lungo e commovente: “Mi hai amata immensamente, con tutte le forze che avevi. Mi hai protetta da ogni cosa, da tutti e tutto. Tu sei stato troppo. Troppo per me. Troppo per noi. Troppo per tutti. Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša Mihajlovic. Fa troppo, troppo male. Ti amo papà, per sempre, sempre, sempre, sempre. Te lo griderò ogni giorno, convinta che il mio grido arriverà fin lì. Non saremo mai distanti. Ciao papà, mio grande ed Immenso amore. Promettimi che ti farai sentire, io ho ancora tanto bisogno di te”.