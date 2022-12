Clamoroso colpo di scena per Amici 22 e Maria De Filippi, la signora di Canale 5 battuta da Mara Venier nella gara degli ascolti. Così nonostante tanta carne al fuoco e molte novità, a cominciare dagli ospiti vip. A giudicare le performance ci sono dei nomi d’eccezione, per il canto Stash, Enrico Nigiotti e Annalisa, mentre il coreografo Fabrizio Mainini per la danza. A guadagnarsi questa opportunità sono stati Isobel, Angelina e Wax, ma i due cantanti hanno dovuto esibirsi nuovamente per decretare il vincitore della sfida tra loro.



Non è bastato, come sottolinea Davide Maggio nel suo sito. E Mara Venier, per una volta, esulta. Dopo settimane infatti l’inseguimento è finito. Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.990.000 spettatori con il 21.4% nella prima parte dalle 14:16 alle 15:19 e 3.315.000 spettatori con il 24.7% nella seconda parte dalle 15:19 alle 15:33 (presentazione a 2.380.000 e il 16.3%). A seguire la finale dei Mondiali di calcio Argentina-Francia, dalle 16 alle 18:54, incolla davanti al video 12.948.000 spettatori con il 68.6% (primo tempo a 10.944.000 e il 64.5%, secondo tempo a 13.111.000 e il 69.1%, tempi supplementari a 14.993.000 e il 71.5%, rigori a 16.101.000 e il 74.3%).





Leggi anche: “Fuori”. Colpo di scena ad Amici 22, salta la concorrente amata dal pubblico: è rivolta

Amici 22 sconfitto nella gara degli ascolti: colpaccio di Mara Venier



Il pre e post gara raccoglie 10.910.000 spettatori con il 57% e a seguire Bobo Tv – Speciale Qatar 8.566.000 spettatori con il 41.9%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a .000 spettatori (%), Amici sigla 2.927.000 spettatori (20.9%) e La luce sugli oceani 1.030.000 spettatori (5.5%). Su Rai2 la coppa del mondo di Sci Alpino raggiunge 1.341.000 spettatori pari al 9.3%, mentre la Cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio intrattiene 813.000 spettatori pari al 5.9%.



A seguire Vorrei dirti Che interessa 422.000 spettatori pari al 3%, mentre La marcia nuziale – La mia prima moglie è visto da 389.000 spettatori pari al 2.2% e La marcia nuziale – Suggellato da un bacio da 332.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 532.000 spettatori (3.6%). A seguire 2 cavalieri a Londra sigla 393.000 spettatori (2.6%).



Su Rai3 Tg Regione informa 2.314.000 spettatori (15.8%); Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà è seguito da 1.196.000 spettatori (8.6%). A seguire Ailo – Un’avventura tra i ghiacci ottiene 710.000 spettatori (4.8%) e Rebus Speciale 492.000 spettatori (2.8%), mentre Kilimangiaro Speciale raggiunge poco più.