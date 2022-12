Purtroppo la notizia peggiore è praticamente ufficiale. Mara Venier ha confermato di avere dei problemi di salute derivanti da qualcosa di negativo. L’annuncio è stato fatto dal conduttore Fiorello durante il suo programma Viva Rai2. Solo che lui non avrebbe dovuto dirlo in diretta al pubblico, visto che la donna non aveva ancora rilasciato dichiarazioni personali sui social network. Ormai lo showman aveva però letto il messaggio privato e quindi non ha potuto fare altro se non chiederle scusa.

Mara Venier ha problemi di salute tutt’altro che rassicuranti, anche se ovviamente la sua forza e determinazione sono invidiabili. La presentatrice di Domenica In ha voluto sfogarsi con un messaggio, inviato a Fiorello, che ingenuamente lo ha letto ad alta voce avvisando dunque il pubblico di qualcosa che era ancora segreto. Zia Mara aveva confessato di non essere in buone condizioni, ma nessuno aveva mai ipotizzato questa motivazione. Vediamo quindi cosa è successo nelle ultime ore.

Mara Venier, scoperta l’origine dei suoi problemi di salute

Mara Venier sta soffrendo di alcuni problemi di salute, che la terranno inevitabilmente bloccata in casa e presumibilmente a letto se non dovessero esserci miglioramenti. Il rischio è che possa rovinarsi le festività natalizie, soprattutto il 24 e 25 dicembre. Anche se ha potuto accogliere nelle scorse ore suo marito Nicola Carraro, tornato dal viaggio a Santo Domingo. Lei ha subito manifestato enorme gioia per avere vicino a sé il coniuge, che ora la sosterrà in questi ultimi giorni di dicembre.

Mara Venier si era fatta vedere alle prese con un forte raffreddore, infatti aveva fatto vedere una quantità industriale di fazzoletti usati per soffiarsi il naso, nonché una tosse fastidiosa. E purtroppo Fiorello ha letto questo messaggio della conduttrice Rai: “Amore mio, anche io ti guardo. Mi tiri su il morale, mi sono beccata il Covid”. Quindi, non si tratta di semplice influenza ma di coronavirus, a differenza di quanto capitato nei giorni scorsi a Belen Rodriguez. Poi Fiorello ha chiesto scusa per aver svelato la notizia.

Fiorello ha chiosato: “Questa è una notizia, scusa Mara, non ti preoccupare perché ormai in tre giorni passa. Questa cosa che io leggo le cose in diretta”. Quindi, si trattava di un messaggio riservato di Mara Venier, la quale ora certamente dirà qualcos’altro su Instagram per fare il punto della situazione.