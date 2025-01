Un grande dolore ha colpito la famiglia dell’attore italiano, noto per la sua simpatia ma anche la sua grande bravura al cinema. È venuta a mancare la madre, Maria Assunta Cerami, all’età di 91 anni. La triste notizia è stata diffusa dal sito Laprovinciaunicatv.it, che ha anche riportato il necrologio affisso nella sua città d’origine, Olginate, un piccolo comune in provincia di Lecco.

La sua morte ha lasciato un vuoto profondo non solo nella famiglia, ma anche tra i cittadini, che ricordano la signora Cerami con affetto. Maria Assunta Cerami aveva ispirato anche la produzione dell’ultimo film da regista dell’attore italiano, Cento Domeniche, realizzato proprio a Olginate.

Lutto per Antonio Albanese, morta la madre Maria Assunta

I necrologi sono stati pubblicati oggi nel paese, e la camera ardente è stata allestita presso l’ospedale A. Manzoni di Lecco, dove resterà fino a giovedì, quando si terranno i funerali. La cerimonia avrà luogo nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnese, a partire dalle ore 15. In questo momento di lutto, l’intera comunità si è stretta attorno ai figli di Maria Assunta, Umberto, Anna e Antonio Albanese per offrire il proprio sostegno in questa dolorosa circostanza.

Maria Assunta Cerami era originaria della provincia di Palermo, di preciso di Petralia Soprana, e si era trasferita col marito a Olginate dove ancora abitava. Tutto il paese la ricorda per la sua riservatezza e per la dedizione alla famiglia. I figli hanno riservato delle parole di ringraziamento verso chi l’ha assistita: “Un ringraziamento particolare alla signora Caterina per le amorevoli cure prestate alla mamma”.

Come scrive il quotidiano Leccoonline, la mamma di Antonio Albanese ha vissuto “una vita tranquilla condotta nella semplicità fino ai suoi ultimi giorni circondata dagli affetti più cari. Le esequie della 91enne saranno celebrate giovedì 23 gennaio alle 15.00 proprio nella Chiesa parrocchiale di Olginate, dopodiché il feretro sarà accompagnato al cimitero del paese”.