Una richiesta del Grande Fratello ha innescato un acceso confronto tra Helena Prestes e Shaila Gatta, con Jessica Morlacchi che non ha perso tempo per scagliarsi contro la modella brasiliana. La “prova di sincerità” proposta dal programma ha scatenato una discussione al vetriolo, con l’ex velina di Striscia la notizia che ha criticato il comportamento di Helena che ha deciso di portare in tugurio Lorenzo Spolverato (mentre Amanda Lecciso ha scelto Mariavittoria Minghetti).

Shaila Gatta ha accusato Helena di dare un cattivo esempio alle giovani donne, suggerendo che l’amore non si “elemosina” e che non bisogna insistere quando qualcuno non ricambia. Poi con alcune concorrenti si è sfogata: “Che esempio dà alle ragazze? Che si deve elemosinare l’amore? Che si deve vincere? Fatti da parte, non rompere il ca**o a due persone che si amano. Chi prende esempio da te?”, ha tuonato Shaila. “Tutti siamo alterati quando prendiamo una cotta, ma poi te devi levà. Anche da donna ti devi togliere. Ma tu che fai? Continui a correre dietro a uno che non ti vuole?”, ha detto ancora.

Grande Fratello, Jessica attacca Helena ma il pubblico la smaschera

La discussione ha preso una piega ancora più velenosa quando Jessica Morlacchi ha attaccato Helena, definendola perfetta per il reality per la sua tendenza a “buttare bombe” e a creare polemiche. “Sei perfetta da reality perché butti le bombe, ne hai fatti tre. Adesso ho la conferma. Molto furbo il tuo agente, diventerà molto ricco con te”, ha detto la cantante. In chiacchiere con le altre inquiline, in risposta a Shaila, Jessica ha detto: “Ma puoi andare dietro a uno che non ti vuole? Ma che donna sei?”.

Numerosi utenti hanno criticato la Morlacchi, ricordando che anche lei aveva “elemosinato” attenzioni da uomini che non erano interessati. Un commento particolarmente pungente ha ricordato le sue passate cotte per uomini della casa come Giglio, Javier, Iago e Luca, sottolineando l’ironia del suo giudizio su Helena, visto che anche lei ha insistito a lungo con Luca, nonostante lui fosse già felicemente fidanzato con Alessandro da ben otto anni.

“Jessica (riferita ad Helena): ‘Ma puoi andare dietro a uno che non ti vuole? Ma che donna sei?’… Jessica tu sei andata dietro a Giglio, Javier, Iago, Luca… hai preso il palo da tutti e continui ad elemosinare le attenzioni (in modo ossessivo) di un uomo gay”, è uno dei tweet che ha messo in evidenza la contraddizione nelle parole della cantante.

Jessica tu sei andata dietro a : giglio, Javier, iago, LUCA ……hai preso il palo da tutti e continui ad elemosinare le attenzioni (in modo ossessivo) di un uomo gay #GrandeFratello pic.twitter.com/mgcO6rnRIa — Valevale (@vvalerykarmy) December 8, 2024

Vai tranquilla shaila nè tu nè lei siete l'esempio che noi "ragazze" vogliamo seguire…#grandefratello pic.twitter.com/lancJxRtm2 — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 8, 2024

Jessica su Helena “ che fai continua a correre dietro a uno che non ti vuole ed è impegnato “ ahahahHhaha proprio lei parla ahahahah ! RIDICOLA #grandefratello #javi7 #heleners #helevier pic.twitter.com/WOUyIKoudH — precipitevolissimevolmente (@saures788) December 8, 2024

Un altro utente ha aggiunto: “Jessica su Helena: ‘Quando vedi che uno è impegnato e non ti vuole, TE NE DEVI FARE UNA RAGIONE, TI FAI DA PARTE’. Bene Jessichina, adesso mettiti di fronte a uno specchio e ripeti esattamente la stessa cosa a te stessa”. Un altro commento ancora ha fatto notare l’ironia della situazione: “Ca**o, lei che è attaccata a Luca e fa la gelosa di un uomo che ha un compagno da 8 anni”. Il pubblico non ha apprezzato questo attacco alla modella brasiliana, evidenziando le contraddizioni di Jessica e del suo comportamento verso Luca.