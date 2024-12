Solo una settimana era tutti contro una. La situazione per Helena Prestes all’interno della Casa del Grande Fratello si era complicata dopo che la modella aveva scelto di portare Lorenzo Spolverato nel Tugurio, allontanandolo così da Shaila Gatta, quasi tutti gli inquilini si erano scagliati contro Helena. Secondo loro, avrebbe dovuto lasciarlo perdere e permettergli di vivere con tranquillità la sua relazione con l’ex velina di “Striscia la Notizia”.A essersi particolarmente infastidita era stat Jessica Morlacchi che nella diciassettesima puntata, durante un confronto nella stanza Superled, aveva attaccato Helena: “Sei furba e una gran provocatrice”.

“Non ho nessun sentimento per Lorenzo, io vedo le persone come sono. Non sono innamorata di lui. Vedo solo che gli altri stanno rosicando”, aveva detto Helena. “Siamo 18 pazzi e tu sei l’unico agnellino. Siamo fuori di testa, ma abbiamo notato che sei furba e una grande provocatrice”, era stata la risposta di Jessica. “Va bene, accetto anche questo. Vogliono credere che io sia qui perché voglio provocare e sono bella”, aveva risposto Helena Prestes. Il rapporto tra Jessica ed Helena è ‘magicamente’ cambiato in questi giorni, dopo l’ingresso in casa di Eva Grimaldi e Stefania Orlando.

Grande Fratello, Jessica cambia con Helena e il pubblico la attacca

Secondo diversi utenti del web, le due avrebbero riportato in casa gli umore del pubblico e per questo motivo Jessica avrebbe cambiato idea su Helena. Dopo tre mesi di convivenza, Jessica sente di conoscere bene la brasiliana, ormai ha capito quando vuole provocarla e quando, invece, ha piacere a ridere e scherzare con lei. “So chi è” afferma la cantante, spiegando di considerare l’inquilina un libro aperto.

In un video pubblicato su X, si vede Jessica aiutare Helena che stava in cucina alle prese con il caffè e il pubblico ha voluto commentare questo cambio di visione della cantante nei confronti della modella. “Le informazioni che sono entrate da fuori hanno portato lei, giglio e Lorenzo a cagarsi nelle mutande”, si legge infatti. “Come si fa a passare da odiarla, dire di lei cose terribili a questo???? Non riescono a capire ,che così facendo, non fanno altro che rendersi ridicoli”, “Intendi da Eva e Stefania…non credo sia una causalità, ma del resto mi chiedo non l’avevano ancora capito che H è forte fuori? O pensavano che loro fossero di più”, “Ma fa davvero questa? Pensa che noi siamo scemi?”, sono altri commenti al video.

le informazioni che sono entrate da fuori hanno portato lei, giglio e Lorenzo a cagarsi nelle mutande 🥲#grandefratello pic.twitter.com/AWPTb07iRZ — PsicoSara (@PsicoSaretta) December 19, 2024

Il pubblico sembra avere un’opinione piuttosto netta sul cambiamento di atteggiamento di Jessica nei confronti di Helena: secondo molti, la cantante avrebbe modificato il suo comportamento solo dopo aver appreso dell’opinione del pubblico, che si stava decisamente schierando contro le sue precedenti critiche a Helena. Non è un caso che, dopo l’ingresso di Eva Grimaldi e Stefania Orlando, due personalità forti che portano una ventata di freschezza, Jessica abbia iniziato a “smussare” il suo atteggiamento nei confroni di Helena.