Reazione a Catena, caos dopo la vittoria de “Le Specialiste”. Abbiamo parlato a più riprese del programma condotto da Pino Insegno. Prima le polemiche sul conduttore, poi quelle relative alle domande nel quiz. Alcuni telespettatori, ad esempio si sono lamentati per l’eccessiva facilità della catena di parole elaborata dagli autori. Poi al contrario è stata criticata la difficoltà estrema dell’ultima parola.

In ogni caso gli ascolti al momento premiano Pino Insegno e il suo “Reazione a Catena”. Ciò non toglie che le polemiche non esplodano lo stesso. Il pubblico è sempre molto attento a quello che succede durante il quiz-show di Rai 1 e anche dopo sui social. E così molti si sono accorti di qualcosa accaduto nella ultime ore dopo la puntata di ieri, mercoledì 19 giugno. Dopo aver vinto prima 1.938 euro e poi 40mila e 500 la festa delle campionesse è stata rovinata.

Leggi anche: “Ma che roba è?”. Reazione a catena, bufera dopo l’ultima puntata. Pubblico contro Pino Insegno





Volano insulti dopo la vittoria de “Le Specialiste”

Il percorso de “Le Specialiste”, il terzetto è composto da Eleonora, Noemi e Dominga, ha visto le tre esultare. Il termine di partenza è “linea”, quello da indovinare inizia per “in” e finisce per “o”. Dopo aver comprato il terzo elemento e dimezzato il montepremi da 81mila euro a 40500, la risposta, “indirizzo“, si è rivelata esatta e le tre hanno gioito. Poco dopo, però, sui social è scoppiato il pandemonio.

Su X, in particolare, c’è chi protesta per la semplicità dell’ultima catena, ma anche ci chi si scaglia contro le campionesse. Per esempio un’utente afferm: “Onestamente il programma con queste tre tizie sembra solo una recita, non un gioco televisivo“. Altro commento: “Stasera il livello dell’ultima catena è prepotentemente tornato al di sotto del minimo sindacale. Da scuola dell’infanzia ad asilo nido“.

Stasera il livello dell'ultima catena è prepotentemente tornato al di sotto del minimo sindacale.

Da scuola dell'infanzia ad asilo nido. #Reazioneacatena pic.twitter.com/rC5H5ByNQ7 — Lucy (@LucyvanPelt1952) June 19, 2024

E non è finita. In tanti hanno sottolineato l’eccessiva facilità dell’ultima catena: “catena abbastanza semplice” e “No è talmente semplice…”, hanno commentato alcuni spettatori. Certo c’ anche chi apprezza le “Specialiste” e in particolare Noemi: “Noemi sposami” scrive uno evidentemente innamoratao della componente del terzetto.

“Devo dire una cosa su Liorni”. Reazione a Catena, per Pino Insegno ritorno in tv con polemica