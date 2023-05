È morta Jacklyn Zeman, attrice divenuta popolare grazie alla soap General Hospital. La donna aveva 70 anni, a dare il triste annuncio è stato su Twitter il produttore della serie televisiva Frank Valentini. Questo il messaggio affidato alla nota piattaforma di microblogging: “Da parte della famiglia del General Hospital, Ho il cuore a pezzi nell’annuciare la morte della nostra amata Jackie Zeman.

“Proprio come il suo personaggio, la leggendaria Bobbie Spencer – prosegue Frank Valentini – è stata una luce brillante e una vera professionista che ha portato così tanta energia positiva col suo lavoro”. Jackyn Zeman era da tempo malata di cancro. La sua morte ha gettato nello sconforto i suoi colleghi e amici: “Jackie ci mancherà tanto, ma il suo spirito vivrà sempre con il nostro cast e la nostra squadra. Facciamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari, agli amici, alla famiglia e soprattutto alle sue figlie Cassidy e Lacey”.

La lunga e luminosa carriera di Jacklyn Zeman

Anche la serie General Hospital ha pubblicato sul suo profilo ufficiale un messaggio di addio alla popolare protagonista: “Jacklyn Zeman è stata un amato membro della famiglia di General Hospital e della ABC, sin da quando ha avuto origine il ruolo iconico di Bobbie Spencer, più di 45 anni fa. Verrà ricordata per la sua interpretazione della cattiva ragazza che diventa eroina, per la quale è stata nominata agli Emmy, e per il suo cuore gentile e il suo spirito radioso. Siamo devastati dalla notizia della sua morte e mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Jackie, ai suoi amici e ai suoi cari”.

Bobbie Spencer, l’infermiera interpretata da Jacklyn Zeman, è stata protagonista nella serie di uno scabroso triangolo amoroso con Laura e Scott. Nella vita reale la donna era nata nel New Jersey, a Englewood, nel 1953. Fin da bambina appassionata di danza aveva iniziato a ballare dall’età di 5 anni. Poi aveva frequentato la Bergenfield High School.

Jacklyn Zeman has been a beloved member of the ‘General Hospital’ and ABC family since she originated the iconic role of Bobbie Spencer over 45 years ago. She leaves behind a lasting legacy for her Emmy-nominated portrayal of the bad girl turned heroine and will always be… pic.twitter.com/iFQpoKb72b — General Hospital (@GeneralHospital) May 11, 2023

All’età di 15 anni Jacklyn era entrata nella New Jersey Dance Company e poi ha frequentato l’Università di New York in una facoltà di ballo. Si era trasferita a Caracas, in Venezuela, dove ha lavorato per un breve periodo come ballerina. Poi il lavoro come ‘Coniglietta di Playboy’. La scintilla nella recitazione è scoccata dopo aver recitato in un episodio di The Edge of Night nel 1976 . Da lì tanti successi come la serie ABC “One life to live” e appunto “General Hospital”, la soap creata da Frank e Doris Hursley che in Italia è stata trasmessa per la prima volta da Italia 1 nel 1982 col titolo “Avventure e amori a Port Charles”.

