Impossibile dimenticare la grande attrice Edwige Fenech, che negli anni Settanta e Ottanta è stata una vera icona in Italia. Ma in tanti oggi si chiedono che fine ha fatto e cosa fa ed è stata proprio lei a rompere finalmente il silenzio. Possiamo subito rivelarvi che non abita più nella nostra Penisola, infatti ha preso la decisione di recarsi altrove. E ha sviscerato il motivo che l’ha indotta a fare questa scelta, che lei è stata molto felice di compiere.

Durante la sua conversazione col settimanale Gente, Edwige Fenech ha fatto comprendere che fine ha fatto. E si è anche soffermata sul suo passato, quando aveva preso parte anche a film erotici: “Per me è stato un grande dolore, sono molto timida e quel personaggio non ero io. Mi dà fastidio essere scrutata, non mi metto in costume da bagno da almeno 30 anni e molti film non li ho nemmeno guardati. Oggi ci riesco perché vedo un’altra persona e la giudico meglio, la trovo molto carina. Allora mi sentivo orribile e quei titoli allusivi mi davano fastidio”.

Edwige Fenech, che fine ha fatto oggi l’attrice

Poi Edwige Fenech, oltre a dire che fine ha fatto e che tipo di vita ha intrapreso nel nostro presente, ha toccato pure l’argomento delicato del figlio. Infatti, non ha mai detto il nome del padre: “Rispetto il volere del suo papà, non vuole essere nominato ma mio figlio naturalmente sa chi è. Io fortunata in amore? Direi di sì con alti e bassi – ha aggiunto a Gente -. Luca di Montezemolo, con cui ho trascorso 18 anni, è ancora una delle persone più importanti della mia vita”.

Sull’amore di oggi: “Non c’è e non mi manca. Ho tanti corteggiatori, ma preferisco essere amica piuttosto che amante. Comunque mai dire mai: se mi hanno chiamata a 74 anni per fare un film, potrebbe pure arrivare l’amore, anche se mi pare difficile”. E poi Fenech ha svelato cosa fa adesso: “Vivo a Lisbona con mia mamma, che a 95 anni ha ancora una pelle straordinaria, mio figlio Edwin e i miei nipotini Asia, di 10 anni, e Gabriel, di 3. Amo fare la nonna, li porto ai giardinetti, allo zoo, all’acquario. Ho scelto il Portogallo per aprire un nuovo capitolo e perché la gente lì è molto discreta“.

E ha poi affermato ancora: “Nessuno ti chiede l’autografo per strada. Molte star lo scelgono per questo”. Originaria dell’Algeria, Edwige Fenech ha recitato in molte pellicole del giallo all’italiana e della commedia sexy. Pochi giorni fa è stata ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio, insieme a Pupo Avati, per sponsorizzare il nuovo film La quattordicesima domenica del tempo ordinario.