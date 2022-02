Anni fa era uno dei personaggi di una delle fiction più seguite di Mediaset, ma oggi ha completamente cambiato la sua vita. Stiamo parlando di Elena Novelli Ferri in Corsini, interpretata da Serena Bonanno dalla prima puntata dell’8 gennaio 2001 alla puntata 455 del 10 gennaio 2003, a causa della morte del personaggio.

In Centovetrine Elena Novelli arriva a Torino e mentre cerca lavoro a Centovetrine troverà il padre che non aveva mai conosciuto: Ettore Ferri, che in passato aveva avuto una relazione con sua madre. Dopo varie vicissitudini la donna muore in un incidente stradale avuto con la sorella Anita, che poi riuscirà a vivere proprio grazie agli organi di Elena.

Dopo un periodo lontana schermi, nel 2006 ritorna in tv con l’episodio Giudizio universale di Don Matteo 5, con la serie Codice rosso, poi recita nella serie Nati ieri e nel 2007 è nel cast della miniserie Provaci ancora prof 2. Nel 2010 gira il cortometraggio La voce sola con Elena Sofia Ricci e Luigi Diberti e nel 2011 recita per il cinema.





Nel 2018 Serena Bonanno ha annunciato il ritiro dalle scene e ha completamente cambiato la vita: lavora in ufficio ed è una pittrice. ”È un mestiere che ho amato per vent’anni, quindi se dovesse arrivare qualcuno e darmi un ruolo, non posso dir di no. Parlerei col mio capo per trovare un accordo, magari prenderei delle ferie, girerei, e poi tornerei in ufficio, alla vita di tutti i giorni”, aveva rivelato in una intervista rilasciata a Serena Bortone.

Parlando della decisione di abbandonare la recitazione ha spiegato: “Come ogni scelta importante, è stata ponderata e soprattutto ha necessitato del suo tempo perché potessi elaborarla nella maniera meno dolorosa. quel salto di qualità, per ragioni di varia natura, non lo avrei mai potuto fare, se non per un colpo di fortuna, ho dovuto valutare la realtà per quello che era e chiedermi se mi sarebbe andato bene per sempre”.