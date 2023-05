Simone Antolini fidanzato con una donna. È la storia del momento, quella tra il 24enne e il noto personaggio tv e divulgatore Alessandro Cecchi Paone attualmente impegnati all’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi è partito da non molto e ovviamente già si parla di crisi, coppie che scoppiano e tanto tanto altro. Nei giorni scorsi vi abbiamo ad esempio raccontato degli amori – veri o presunti – dell’ex suora, Cristina Scuccia, oppure delle difficoltà di Fiore che ha ricevuto la visita a sorpresa della sorella Asia Argento.

Di Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone, avevamo parlato giusto una settimana fa. Il giovane, nato nel 1999 in provincia di Ascoli Piceno dove è cresciuto coi genitori e il fratello maggiore, aveva superato la prova leader. E così ha deciso di dedicare quel successo a sua figlia, Melissa, di 4 anni: “Grazie avete esaudito un desiderio immenso. Questa bambina è parte integrante della mia vita. È una forma della mia stessa persona”. Ora si viene a sapere qualcos’altro sul suo passato. Riguarda una donna.

La donna misteriosa nel passato di Simone Antolini

Simone Antolini, confidandosi per la prima volta con Pamela Camassa, ha confessato di avere avuto una relazione con una donna. La storia è durata tre anni, dai 16 ai 19, e le parole del fidanzato di Alessandro Cecchi Paone sono state: “Prima di Ale ho avuto una relazione terribile e bellissima al tempo stesso. Terribile per il rapporto che c’era nella crisi, quando la storia si è conclusa”. Ma le dichiarazioni non finiscono qui…

“Ho sempre avuto attrazione verso l’altro sesso – ha ammesso Simone – però quando stavo con lei non lo capivo bene, mi auto convincevo che doveva essere così. Poi sembra sciocco ma in questo anno che sono stato da solo ho vissuto la vicinanza di un mio amico conosciuto tramite un’associazione”. Dopo l’incontro con quest’ultimo per Simone Antolini è cambiato tutto. E oggi il suo presente si chiama Alessandro Cecchi Paone: “Durante la pandemia, accendevo la tv e vedevo Alessandro che parlava di vaccini. Ero affascinato. Iniziai a mettergli delle reazioni (alle storie Instagram, ndr), dei like. Riguardo alla medicina, condividiamo la stessa linea su questo, per il progresso, sull’avanzare. Gli mettevo gli applausi”.

“Improvvisamente lui mi segue, mi ricambia queste reazioni e mi scrive, mi manda una faccina con i cuoricini. Quindi io impazzisco. Quindi ci incontriamo, andiamo a fare una cena noi due da soli. È stato magico, bellissimo, mi ha fatto parlare e mi ha ascoltato. Io venivo fuori da un periodo in cui non ero ascoltato. Avere una persona che mi capiva, che aveva passato quel percorso e che aveva quell’età, l’ho visto come valore aggiunto. Sapeva e sa consigliarmi. Da lì è partito tutto, siamo andati a dormire insieme la stessa notte. Alessandro è il mio primo amore”. E l’avventura, nella vita e sull’Isola, continua.

