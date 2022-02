Una settimana fa esatta Lulù Selassié salutava Manuel Bortuzzo. Sapeva che lo sportivo e ormai suo fidanzato avrebbe lasciato il GF Vip 6 e anche se si sono lasciati con la promessa di una convivenza non appena il reality finirà la princess non fa che pensare a lui. E viceversa.

L’ex gieffino l’ha anche confermato nel salotto di Verissimo: “Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore. Lulù mi manca, sono innamorato – ha detto a Silvia Toffanin – È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco”.

Lulù Selassié e la sorpresa per San Valentino

Nelle ore successive alla diretta del GF Vip 6, anche Lulù Selassié ha riservato dolci parole al suo fidanzato. Ne ha parlato con Giucas Casella: “Mi manca tanto Manu… Guarda, tra due settimane è San Valentino, quindi non questo lunedì ma il prossimo. Io spero che viene! Lui mi ha detto che per me la quarantena se la fa, l’ha detto… Lo spero! Ho veramente bisogno di lui”.





“È la mia vita… poi noi ci vogliamo sposare, vogliamo stare insieme per sempre. Lo amo proprio, mi fa sentire unica. Che non mi ero mai sentita così io, mai. È veramente una persona unica!”, ha aggiunto Lulù Selassié che dunque si augura (e scommettiamo che il GF Vip 6 non la deluderà) di ricevere una bella sorpresa nel giorno degli innamorati. La princess si è poi rivolta alla telecamera parlando direttamente con Manuel Bortuzzo.

Lulù parlando di Manuel con Giucas: la speranza di vederlo a San Valentino, i loro progetti futuri, i ti amo a raffica e la promessa di uno struccaggio immediato

“Manu amore mio ti amo tanto, per sempre. Sei il mio amore unico e non vedo l’ora di vivermi tutti i giorni bellissimi fiori di qua, insieme e farci tante tante risate. E ci vediamo anche con Giucas, lo andiamo a trovare e porto anche il mio cagnolino così conosce Nina. Veramente ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo… sei proprio la persona migliore del mondo!”, ha detto Lulù Selassié.