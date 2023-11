“Lui se ne va e lei piange”. Grande Fratello, uscita clamorosa dalla casa. Tutto pronto per la nuova puntata del lunedì sera, del reality show condotto sempre da Alfonso Signorini. Si è appena saputo infatti che stasera potrebbe capitare qualcosa che turberebbe (e parecchio) alcuni inquilini della casa, un addio che cambiare tutto e che provocherebbe non poche lacrime sopratutto di una persona in particolare. Ma andiamo con ordine. C’è intanto da dire che in queste ultime ore non si fa che parlare, almeno sui social, dell’ennesima lite tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, il nuovo amico speciale dell’attrice di Vivere.

È lui stesso ad essere stato accusato da Giuseppe Garibaldi di avere una tresca proprio con la Luzzi, ma le cose stanno così? La donna ha chiesto spiegazioni al giovane riguardo atteggiamenti non proprio carini nei suoi confronti. E il ragazzo ha ammesso di aver chiesto a Giuseppe il permesso per dormire con lei: “Prima di dormire con te gli ho chiesto a lui se la cosa lo infastidiva. L’ho fatto per una questione di rispetto“.





“Lui se ne va e lei piange”. Grande Fratello, uscita clamorosa dalla casa

Per giunta Vittorio ha anche ammesso a Garibaldi che la Luzzi gli aveva chiesto di nominarlo. E qui Beatrice ha perso la pazienza: “Io non ti ho chiesto di nominare lui, ma se l’avevi nominato, che è diverso. Infatti te l’ho detto dopo e non prima della nomination. Quindi la sua rabbia è per questo? Adesso userà questa storia per dire che manipolo le votazioni e fare polemica. Adesso la rabbia viene a me, perché non mi va di passare per quella che dice chi nominare, è una roba proprio brutta”.

E ancora: “Tu Vittorio mi hai fatta passare per una che dice chi votare. Ah è stata una leggerezza di forma? Mi pare che con me queste leggerezze vi capitano fin troppo. Io sono stufa e comincio a pensare di essere il giocattolo. Ogni puntata mi si accusa di qualcosa e mi devo sempre giustificare e mi sono rotta le scatole. Saranno loro a rischiare di andar via? Chiaramente no, secondo i social. Nel televoto della puntata del 20 novembre, sembra evidente che chi non rischia niente sono Grecia Colmenares e Ciro Petrone.

Chi invece rischia qualcosa sono Giuseppe Garibaldi, Letizia Petris, Paolo Masella e Rosy Chin. Secondo i sondaggi, non eliminatori, sembra che ad avere la peggio sarà Paolo Masella, poco prima di lui Garibaldi. Sono loro due, secondo il pubblico, i peggiori della settimana. E pensate le lacrime di Letizia se il suo Paolo dovesse uscire giovedì’ prossimo. Piangerebbe anche Beatrice se uscisse Giuseppe? Staremo a vedere.

