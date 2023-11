“Schiaffo alla miseria”. Grande Fratello, cachet choc per Mirko Brunetti: quanto incassa a settimana

Grande Fratello, quanto guadagna Mirko Brunetti a settimana. Ovviamente non tutti i concorrenti nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini guadagnano la stessa cifra. Tra i personaggi di questa edizione sicuramente l’ex protagonista di Temptation Island è uno di quelli più seguiti. La sua storia con Perla Vatiero, anche lei ora nella Casa, naufragata proprio a Temptation e poi la relazione con la tentatrice Greta Rossetti ha creato il più classico dei triangoli.

Le sue recenti dichiarazioni, mentre si trovava a letto proprio con Perla, non hanno fatto altro che aumentare l’attenzione del pubblico verso l’evoluzione del loro rapporto. In sostanza Mirko ha confessato di aver detto “Ti amo” troppo presto a Greta. In pratica ha dato ragione all’ex che gli aveva confidato di essere rimasta sorpresa di fronte a tanta velocità…

Il cachet di Mirko Brunetti al Grande Fratello

Anche Angelica ha detto a Mirko: “Perla è rimasta sorpresa per la velocità con cui hai detto ti amo a Greta…”. E lui: “Non le puoi assolutamente dire niente…”. Ma il discorso di Mirko era stato più ampio: “Le cose che ho gestito male? Dipende… io l’unica cosa che ho sbagliato è che non rifarei mai, cioè… il come ho fatto, è quella famosa cosa lì. Il problema sono io? Stiamo parlando di quello che ho fatto… il “ti amo” che dico a Perla è lo stesso che dico ad un’altra persona. Ma tanto se io lo dico o non lo dico o lo provo… che cambia?”.

Chissà cosa ne pensa Greta Rossetti di queste dichiarazioni. La ragazza non ha mostrato alcuna gelosia nei confronti di Perla, ma forse non ha fatto i conti con i sentimenti che il suo fidanzato sembra ancora provare per l’ex. Staremo a vedere cosa succederà e se ci sarà un altro confronto tra i due. Intanto si è venuto a sapere quanto Mirko guadagna a settimana come concorrente del Grande Fratello.

Mirko Brunetti, originario di Rieti, 26 anni, gestisce con la famiglia una catena di pizzerie nel centro Italia. Dopo la partecipazione a Temptation Island ha scelto di mettersi in gioco anche nella Casa del Grande Fratello. Ebbene, secondo le indiscrezioni il suo compenso settimanale raggiunge i 5000 euro. Cosa ne pensate? Sono troppi? O troppo pochi?

