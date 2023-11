Grande Fratello, clamorosa colpo di scena nel triangolo Mirko-Perla-Greta. L’ingresso nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini dell’ex fidanzata dell’imprenditore reatino era attesissimo. Ormai tutti conoscono la loro storia. Perla e Mirko si erano presentati a Temptation Island con qualche problema di coppia. Si sono lasciati e lui si è messo con la tentatrice Greta Rossetti. Anche quest’ultima relazione ha avuto momenti difficili.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati avvistati alla settimana della moda a Milano e molti hanno pensato che tra lui e Greta fosse finita. Invece, dopo un confronto al GF, i due sono tornati insieme. In molti hanno notato la gelosia di Greta nei confronti di Angelica Baraldi e non rispetto proprio a Perla. L’ex fidanzata ha avuto un faccia a faccia molto commovente con Mirko, il quale ha speso belle parole per lei. Ora, però, lui è andato decisamente oltre…

Leggi anche: “Ah, ora si scopre tutto”. Greta Rossetti, Mirko al Grande Fratello e lei è stata beccata





Mirko parla con l’ex Perla nella notte: quel “ti amo…” di troppo

Nella notte Mirko Brunetti ha avuto una lunga chiacchierata chiarificatrice con l’ex Perla Vatiero. I due hanno parlato degli errori commessi quando stavano ancora insieme. Si è trattato di un confronto importante, sussurrato, ma molto significativo. Specialmente Mirko ha fatto una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Le cose che ho gestito male? Dipende… io l’unica cosa che ho sbagliato è che non rifarei mai, cioè… il come ho fatto, è quella famosa cosa lì. Il problema sono io? Stiamo parlando di quello che ho fatto… il “ti amo” che dico a Perla è lo stesso che dico ad un’altra persona. Ma tanto se io lo dico o non lo dico o lo provo… che cambia?”.

A “Però puoi capire anche Perla che ci è rimasta sorpresa per la velocità con cui hai detto ti amo”

M “A lei non le si può dire niente” #Grandefratello #Perletti pic.twitter.com/oIEqHdk0oQ — grandeocchiello (@grandeocchiello) November 18, 2023

Di cosa parliamo? Del “Ti amo” che Mirko ha detto a Greta. Proprio così. In sostanza il gieffino ha ammesso di aver detto “ti amo” troppo presto a Greta. Effettivamente la velocità con cui il giovane aveva dimenticato Perla e affrettato i tempi con la nuova fidanzata aveva fatto discutere parecchio. Ora viene fuori tutto. Anche Angelica ha detto a Mirko: “Perla è rimasta sorpresa per la velocità con cui hai detto ti amo a Greta…”. E lui: “Non le puoi assolutamente dire niente…”.

“Smettila. Tu sai…”. Grande Fratello, Perla smonta l’ex Mirko: salta fuori il “video della notte”