Grande Fratello 2023, Mirko e Perla di nuovo insieme sotto lo stesso tetto. Una new entry che potrebbe sbilanciare alcuni equilibri, soprattutto quelli personali e affettivi di Mirko. Ed effettivamente non si parla di altro nelle ultime ore se non di loro: ex fidanzati, i due si ritrovano a dover convivere e condividere gli stessi spazi. E a casa Greta Rossetti, attuale fidanzata del concorrente, che guarda e segue gli eventi del reality show di Alfonso Signorini, assistendo ai dialoghi dei due senza aver modo di intervenire in prima persona. E c’era da aspettarselo, insomma, che Mirko e Perla avrebbero riaperto alcuni argomenti specifici.

Il primo confronto al GF tra Mirko e l’ex fidanzata. Perla Vatiero tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia, una new entry che ha senza alcun dubbio scosso Mirko, ma anche Greta, che guarda le vicende del fidanzato da casa. Perla, in ogni caso, ha iniziato il gioco e a farsi conoscere dagli altri inquilini. La prima chiacchierata più conviviale è avvenuta a letto, in presenza di quasi tutti, incluso Mirko Brunetti.

Non solo i fan a casa, ma anche i concorrenti ci mettono del loro nella situazione che si è da poco palesata in casa, e a fare gli onori di casa, Ciro Petrone, che ha permesso che i due ex in qualche modo arrivassero a un primo confronto. Proprio com’è avvenuto ai tempi di Temptation Island, davanti al famoso “falò”. Cosa è successo? Ovviamente di tutto.

“Ho visto tante cose in questi mesi passati. Perché non reagisco quando parlate di Greta? Che altro dovrei dire dopo quello che ho visto? Secondo te? Mettiti nei miei panni, perché ormai il mio livello di freddezza è davvero molto alto“, sono state le parole taglienti di Perla. Una sorta di provocazione a cui Mirko non poteva che rispondere: “Cosa devi vedere di più? Ha visto tanto quanto ho visto io! Come le hai viste tu, le ho viste pure io…”. Lo scambio di messaggi tra ex, Greta che ha scoperto tutto, la chat incriminata messa in bella mostra da Perla proprio per dimostrare l’innocenza dell’approccio, di tutto questo la nuova concorrente non poteva che tornare a parlarne.

Perla ha dunque fornito la sua versione dei fatti: “Smettila. Tu cosa hai visto di me che ti ha dato fastidio? Nulla! Ma dopo tanti attacchi è palese che mi difendo e difendo la mia relazione di 5 anni con quel ragazzo”, sono state le parole di Perla. “In quella relazione, vuoi o non vuoi eravamo insieme. Mi sono sentita di scrivere ciò che dovevo e ho chiarito la questione dei messaggi. Sembrava che lui mi avesse scritto chissà che, ma non è così. Erano quelli i messaggi non c’era nulla che potesse essere frainteso”.