L’ultima novità al Grande Fratello ha un nome e un cognome: Perla Vatiero. L’ex protagonista di Temptation Island ma soprattutto ex fidanzata di Mirko Brunetti è entrata nella Casa giovedì scorso, in diretta. E com’era prevedibile ha smosso gli equilibri a Cinecittà. Intanto perché ha lasciato spiazzato il suo ex, che ha voltato pagina con Greta Rossetti: nel trovarsela di fronte è rimasto senza parole. Muto, paralizzato. Anche perché aveva parlato di lei già dopo il confronto in collegamento avvenuto nei giorni precedenti al suo ingresso.

Dopo lo choc, la presa di posizione: per non fare ingelosire o infastidire la sua attuale compagna, Mirko ha pensato che era il caso di stare lontano il più possibile da Perla. Ma tra il dire e il fare, si sa, c’è di mezzo il mare. E infatti il proposito è durato poco. E infatti, poche ore dopo, si è ritrovato a sfogarsi con alcuni suoi compagni in piscina, dove ha fatto delle confidenze importanti, che potrebbero davvero cambiare le carte in tavola ancor prima del previsto. I fan del GF lo dicono da giorni che c’è odore di ritorno di fiamma…

GF, Mirko choc su Perla: la confessione che cambia tutto

Insomma, Mirko ha già ceduto: ha rivelato infatti che Perla in realtà non gli è poi così indifferente, anzi. Dal suo discorso ha fatto praticamente capire che la loro relazione era molto vicina a un matrimonio. Condividevano davvero tutto, dalle amicizie al lavoro e progetti, come se fossero davvero sposati. L’ha definita “una grande donna, molto matura” e anche la persona più leale che abbia mai conosciuto.

Poi è arrivata la confessione: “Non mi è indifferente e mai lo sarà. Io non ce la faccio, non lo sarà nemmeno tra anni. Vivo le cose in profondità e con lei è stata una storia davvero forte. Non tanto per gli anni passati insieme, a noi mancava solo l’anello al dito. Era come un vero matrimonio e la realtà dei fatti è questa. Lei era tutto il mondo per me e io sono sicuro che ero tutto il mondo per lei”.

Mirko neanche ci prova a fare il pseudo indifferente, lui più curioso di noi chiede direttamente ad Angelica cos’ha detto Perla 😂 ✈️ #Perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/IjxHRSk0c0 — Ele (@EleFerrari2) November 17, 2023

“Dirò una cosa un po’ particolare adesso – ha continuato Mirko facendo impazzire i fan del GF e di questa coppia – Per assurdo sperò se avessimo avuto un figlio avrebbe avuto tutto più senso, avresti dato un significato più ampio e tra noi è stato così. Dalla convivenza h 24, al lavoro e amicizie o ancora i progetti insieme. Non era mica solo un fidanzamento normale. Noi eravamo tutto l’uno per l’altra”. Ora la domanda è: quale sarà la reazione di Greta?