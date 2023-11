Grande Fratello, a quanto pare i nuovi ingressi non sono finiti con Perla Vatiero. Era facilmente immaginabile, ma forse non così presto. Alla ex Temptation Island ed ex di Mirko Brunetti si aggiungeranno altri inquilini e uno di questi pare sia già pronto a varcare la famosa porta rossa. Del resto in queste settimane lo stesso Alfonso Signorini ha spesso annunciato al pubblico che la produzione del reality show di Canale 5 continua a cercare nuovi volti da inserire nella Casa e quindi ha sollecitato gli ascoltatori a inviare le proprie candidature.

Ma come sappiamo in questa edizione ci sono anche volti noti, non solo (più o meno) sconosciuti. E così, dopo l’uscita di scena di Giampiero Mughini e l’ingresso di Perla Vatiero un altro vip sarebbe già stato arruolato. No, non Greta Rossetti, che è l’attuale fidanzata di Mirko, anche se non è da escludere che il triangolo che sta facendo tanto parlare sia completo dentro la Casa di Cinecittà. Stiamo parlando di un uomo, anche lui ex protagonista di uno dei reality più seguiti delle reti Mediaset.

GF, nuovo concorrente: “Ecco chi è”

A lanciare lo scoop è Deianira Marzano che tra le ultime Storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha spiegato che presto entrerà un partecipante: “Pare che prossimamente nella casa del Grande Fratello entrerà un mio compaesano già con vari reality nel suo storico! Uno sportivo judoka“. L’esperta di gossip non fa nomi ma si fa presto a intuire di chi parla.

Dal suo ‘identikit’ tutti hanno pensato a Marco Maddaloni, judoka e anche vincitore de L’Isola dei Famosi nel 2019. Tra l’altro, durante un’ospitata al GF Party, Marco Maddaloni ha spiegato che non è la prima volta che gli propongono di partecipare al Grande Fratello, ma il suo desiderio è sempre stato quello di fare il format online, il GF Party appunto.

Ma adesso che le cose sono cambiate ha ammesso che questa stagione non ha deluso le sue aspettative, gli ricorda molto le prime edizioni. E, curiosità, se dovesse entrare come nuovo concorrente Marco Maddaloni si ritroverebbe a convivere con Grecia Colmenares. I due si sono conosciuti infatti proprio in Honduras.