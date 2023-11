L’arrivo di Perla Vatiero al Grande Fratello ha dato nuovi spunti per le famose dinamiche da reality show. Dopo avere rivisto la sua ex compagna, Mirko Brunetti ha cominciato a vacillare, soprattutto nei sentimenti che professa nei confronti della fidanzata Greta Rossetti. “Noi all’inizio nel programma abbiamo sentito una cosa forte. È stata veramente forte…non riesco a spiegarlo”, aveva raccontato Mirko ad Angelica.

“Poi a un certo punto passando il tempo, determinate situazioni hanno portato il rapporto di tanto indietro. Quindi io non…Quello che io avevo detto che abbiamo provato non rispecchia più quelli che siamo. Adesso la cosa non rispecchia più l’inizio. Si è persa completamente la complicità”, aveva detto Mirko parlando della fidanzata conosciuta a Temptation Island.

Grande Fratello, Anita sicura: “Mirko e Perla tornano insieme”

Ora l’ingresso di Perla al Grande Fratello ha scombussolato gli equilibri e in una chiacchierata con Fiordaliso e Angelica, Anita si è detta convinta che tra i due succederà qualcosa. “Certo che succede qualcosa tra loro due! Dici di no? Sì invece tornano insieme. Dipende da quanto stanno dentro insieme zia. Falli stare due mesi belli tondi e zan zan succede. Se te lo dico io fidati. Come mai? Ieri lui mi ha fatto delle confidenze. Mi ha detto che gli smuove qualcosa, cioè che non gli è indifferente”.

“Sì me l’ha detto. Ha specificato che non gli è indifferente vederla e starci accanto perché c’è stato insieme anni ed è stata una bella storia. Poi non so bene cosa intendesse, ma le frasi uscite sono queste e me le ricordo benissimo. E credo sia normale e per questo ti dico che succede qualcosa“, ha spifferato Anita a Fiordaliso e Angelica.

Anche Angelica è sicura che il tempo trascorso insieme all’interno della casa del Grande Fratello potrebbe far scattare il ritorno di fiamma tra Mirko e Perla. “Vabbè palese che a lui non gli è indifferente. Sicuro succede qualcosa io sono certa. Secondo me sì e soprattutto se restano qui altro tempo“, ha detto la concorrente. Lo stesso pensiero è di moltissimi utenti social, convinti che tra i due possa rinascere qualcosa.