Non mancano polemiche intorno a Luca, dopo le sue ultime parole riservate a MariaVittoria. Ad essere stato messo in mezzo è stato pure Tommaso, ma dietro il discorso fatto dall’attore al Grande Fratello si nasconderebbe per alcuni telespettatori una sorta di ‘minaccia’ nei confronti della concorrente. Il dialogo è stato incentrato su qualcosa che Calvani conosce in prima persona.

Quindi, parliamo di un segreto su Tommaso del quale Luca è a conoscenza. Soffermandosi con MariaVittoria, nelle ultime ore al Grande Fratello ha rotto il silenzio su questo tema e ha tirato in ballo pure la gieffina, che lo ha ascoltato molto attentamente. La reazione del pubblico non è poi stata così favorevole verso di lui.

Grande Fratello, Luca avverte MariaVittoria e nomina Tommaso: cosa si sono detti

Luca ha esordito così con MariaVittoria durante una conversazione serale con la compagna di avventura al Grande Fratello: “Quando dico non faccio sconti a nessuno, tu sei l’unica esclusa da questa cosa e l’unico motivo per cui io non vado oltre e chiudo qui questa cosa, perché voglio bene a te. E so che tu che me ne vuoi, e sei sempre stata carina con me, e quindi le tue confidenze rimangono tra di noi. Capito? E io non vado oltre. Chi è senza peccato scagli la prima pietra”.

E su Tommaso ha poi aggiunto che “il fatto che si sia indignato rispetto alla cosa di Lorenzo, io sono stato provocato. L’ho visto fare cose e arrogarsi un titolo che non gli spettava e parlo di Lorenzo”. Franchi si è infatti arrabbiato con l’attore per aver svelato cose su Spolverato in merito a presunte irregolarità compiute. Luca ha fatto capire di conoscere qualche segreto di Tommaso, ma ciò che ha detto alla Minghetti per molti assomiglierebbe ad un avvertimento.

Luca a Mavi sulle cose che sa di Tommaso.: "quando dico che non faccio sconti a nessuno,te sei l'unica esclusa da questa cosa, e se non vado oltre e chiudo qui quella cosa, è perchè voglio bene a te. Le tue confidenze rimangono tra di noi" pic.twitter.com/8uiD0pKa4G — Simonax (@Simona43807) January 24, 2025

Alcuni utenti, commentando il video in questione, hanno attaccato Luca: “A me sembra una minaccia! E sarebbe grave”, “A me sa di minaccia”, “Veramente sta velatamente minacciando MariaVittoria di rivelare le confidenze che gli ha fatto lei su Tommaso? Così Luca ne tiene buoni due”.