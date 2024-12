Il pubblico di Pomeriggio Cinque potrebbe essere sorpreso al possibile cambio di guardia tra Myrta Merlino e un nuovo conduttore. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, Mediaset starebbe valutando l’ipotesi di sostituire la conduttrice attuale con il mezzobusto del Tg5 per la fascia pomeridiana, in occasione delle festività natalizie. Un cambiamento che, seppur non ancora ufficializzato, sembra avere una forte probabilità di concretizzarsi, soprattutto alla luce della crescente considerazione del giornalista all’interno dell’azienda e del suo rapporto di fiducia con Pier Silvio Berlusconi.

Dario Maltese, che ha già avuto modo di farsi conoscere dal pubblico anche in ruoli diversi, come opinionista nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, rappresenterebbe una figura fresca e competente per il programma. La sua esperienza come giornalista e corrispondente internazionale, in particolare da paesi come la Francia, lo ha reso un volto familiare per chi segue le notizie, ma la sua recente partecipazione al reality ha aggiunto una dimensione più informale e accessibile alla sua immagine.





Pomeriggio Cinque, al posto di Myrta Merlino ci sarà Dario Maltese: prova generale a Natale

Questa nuova veste potrebbe ben adattarsi a Pomeriggio Cinque, un programma che unisce informazione e intrattenimento, ma che necessita di un conduttore capace di passare con disinvoltura da un tema serio a uno più leggero. Per Myrta Merlino, il futuro potrebbe riservare altre opportunità, con un possibile spostamento verso un programma in prima serata. La sua esperienza e la sua autorità nel trattare temi di attualità potrebbero essere valorizzate in un contesto diverso, dove il pubblico potrebbe apprezzarla ancora di più in un formato più ampio.

Il cambiamento, se avverrà, non sarà quindi una semplice sostituzione, ma una nuova occasione di evoluzione per entrambi i giornalisti. Come accaduto ad altri colleghi, come Alberto Matano che ha lasciato il Tg per approdare a La Vita in Diretta, anche Maltese potrebbe trarre beneficio da questa nuova sfida, conquistando l’apprezzamento del pubblico con il suo stile sobrio e deciso.

Il pubblico di Mediaset potrebbe non solo accogliere positivamente questo possibile cambio di conduzione, ma anche vedere in esso un segno di rinnovamento che potrebbe arricchire ulteriormente la programmazione pomeridiana di Canale 5.