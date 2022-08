“Non torna a UeD, motivi di salute”. Il medico ha detto no: il cavaliere amatissimo non sarà in studio

Uomini e Donne, la notizia corre veloce. La pausa estiva sta per giungere al termine e la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi alza l’asticella delle aspettative. Alcuni cambiamenti in vista nel cast del parterre del cavalieri di Uomini e donne 2022/2023 tirerebbero in ballo i nomi di due protagonisti indiscussi.

Luciano Giannelli assente da UeD per motivi ben precisi. Questa la prima notizia che corre veloce nel web tra i fan del programma. La nuova edizione del dating show pare debba fare a meno della presenza del cavaliere. Ecco perché.





Luciano Giannelli assente da UeD. Il motivo

Luciano Giannelli assente. E il motivo riguarderebbe lo stato di salute del cavaliere veneto. Stando ad alcune recenti inidscrezioni pare che sia stato il medico in persona ad aver consigliato al cavaliere di prendere una pausa dal programma per concedersi più riposo. (Luciano Giannelli, Maria De Filippi blocca tutto: “Non respira”).

Ma oltre al nome di Luciano, anche un altro storico cavaliere sembra essere stato segnato dal gossip. Si tratta proprio di Marcello Messina che pare sia ancora legato a Viviana. Nonostante i pettegolezzi sulla presunta rottura di coppia, pare sia stata lei a smentire le voci con uno scatto dalle vacanze.

Una nuova edizione UeD che pare iniziare sotto i migliori auspici se non altro per quanto riguarda colpi di scena nel cast. Resterebbe una presenza fissa Riccardo Guarnieri così come Ida Platano. Due nomi, questi, che da soli hanno contribuito a scrivere le pagine più entusiasmanti del programma. Senza dimenticare Gemma Galgani, ovviamente.

