A UeD i colpi di scena e le sorprese non mancano mai ma quello che è successo in studio ha subito messo in allerta la padrona di casa: Maria De Filippi non ci ha pensato due volte a interrompere tutto. Nel dettaglio, ha fermato la i discorsi che si stavano creando tra altri cavaliere e dame per consentire a uno dei protagonisti di riprendersi.

Stiamo parlando di Luciano Gianelli, che è uno delle new entry del parterre maschile di UeD. Ma il pubblico di Canale 5 lo conosceva già perché prima di diventare un cavaliere, ha partecipato a C’è posta per te, altro storico programma condotto da Maria De Filippi.

Maria De Filippi interrompe UeD

A C’è posta per te Luciano era alla ricerca della sua amata, Agnese, conosciuta nel 1958 fuori alla chiesa di Berlingo e cui era riuscito a strappare un bacio sulla guancia. Ma la ricerca di Agnese non è andata a buon fine, dunque l’invito della conduttrice a partecipare a UeD.





Il cavaliere, 80 anni circa, adora ballare e sia a C’è posta per te che a UeD ha dato sfoggio delle sue qualità di ballerino. Nell’ultima puntata Maria De Filippi ha anche invitato in studio due ballerine di Amici, Elena D’Amario e Francesca Tocca e i tre si sono scatenati.

Ma dopo poco, quando in studio l’attenzione era rivolta agli altri protagonisti, Maria De Filippi ha notato che Luciano faceva fatica a respirare così ha fermato la trasmissione per aiutarlo. Al cavaliere è bastato un bicchiere d’acqua per tornare più pimpante di prima, ma la conduttrice gli ha ricordato di stare attento, perché ha notato che quando balla non respira.