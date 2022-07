Uomini e Donne, addio al volto del programma. Questa l’indiscrezione che è stata rilanciata in queste ore, infatti pare che uno dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi non potrà più rispondere presente a causa di problemi di salute. La sua figura era molto gradita al pubblico, che si divertiva non poco per gli sketch dell’uomo. Ma la situazione fisica non sarebbe affatto delle migliori e quindi la redazione avrebbe deciso di evitare ulteriori problematiche e di non puntare su di lui.

Uomini e Donne, l’addio del protagonista sembra davvero vicinissimo. Ed è notizia di qualche ora fa della possibile rinuncia anche a Biagio Di Maro. Queste le anticipazioni su Biagio Di Maro, che stanno mettendo in ansia i telespettatori: “Biagio, chiacchierato cavaliere del Trono Over, potrebbe non fare più parte del programma a partire da settembre”, ha scritto la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Mentre appare confermata la presenza della dama piemontese Gemma Galgani.





Uomini e Donne, addio al cavaliere Luciano Giannelli?

Uomini e Donne, addio al cavaliere ormai quasi scontato, almeno stando a quanto scritto dal sito Fidelity House. A quanto sembra sia la padrona di casa che l’intera redazione non sarebbero convinti della sua permanenza, che comunque potrebbe mettere a rischio anche la salute dell’uomo. Indubbiamente nelle prossime settimane se ne saprà di più, tenuto conto che sarà probabilmente sottoposto a dei controlli medici per cercare di capire il suo quadro clinico. Intanto, però, l’indiscrezione è stata lanciata.

Secondo il sito Fidelity House, a rischiare di non poter partecipare alla prossima stagione di Uomini e Donne sarebbe il cavaliere Luciano Giannelli: “La prossima edizione del noto dating show dovrà fare a meno proprio di Luciano. Ad impedirgli di partecipare nuovamente al programma sono i suoi problemi di salute, che preoccupano molto sia la redazione che la stessa De Filippi”. Ed è anche stato aggiunto che potrebbe non essere riconfermato nemmeno il fotografo Fabio Nova.

Luciano Giannelli ha 75 anni ed è diventato famoso grazie al programma C’è posta per te, dove aveva deciso di andare per incontrare il suo primo amore, la signora Agnese. Ma quest’ultima non ha voluto riprendere i contatti e allora Queen Mary lo ha invitato a Uomini e Donne. Ma adesso la sua esperienza televisiva è forse destinata a terminare anzitempo per problematiche di natura fisica.

