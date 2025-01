Grande Fratello: nuovo colpo di scena nel rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Nel reality show di Canale 5 è arrivata una rivelazione che potrebbe gettare nuova luce sulla complessa relazione tra lan fotomodella brasiliana e Lollo. I due condividono da tempo un rapporto caratterizzato da un’altalena di “amore e odio”. Tuttavia, le cose sembrano essere precipitate dopo l’ultima puntata del reality.

Nonostante un recente riavvicinamento, Lorenzo ha spiazzato tutti nominando nuovamente Helena, una scelta che ha sconvolto la brasiliana, portandola ancora una volta in nomination. La mossa di Lorenzo non ha lasciato indifferenti nemmeno gli altri inquilini della casa, che avevano notato un apparente miglioramento nei rapporti tra i due. In particolare, Lorenzo aveva confidato a Stefania Orlando di considerare Helena come una sorella.

Un nuovo tassello si aggiunge ora a questa lunga storia. A fare chiarezza è stata proprio Helena. Poco fa, mentre giocava a carte con Luca Calvani e Stefania Orlando, ha condiviso il motivo del comportamento di Lorenzo. “Ormai non posso più parlare con Javier”, ha detto la brasiliana, riferendosi al nemico di Lorenzo all’interno della Casa. “Lui è sempre geloso e rosica, non mi può vedere con un’altra persona. Questo è il comportamento narciso di cui ti parlavo”.

La rivelazione ha lasciato senza parole sia Luca che Stefania, ma ha anche scatenato un acceso dibattito tra il pubblico del Grande Fratello. Sui social, dove i fan analizzano costantemente il comportamento degli inquilini, le opinioni sono contrastanti. C’è chi crede che le parole di Helena siano solo una sua fantasia e chi invece considera credibile la sua versione dei fatti.

DI sicuro il futuro dell’amicizia tra Helena e Lorenzo resta incerto. Al momento, il dialogo tra i due è praticamente inesistente. Tuttavia, la brasiliana ha previsto che nei prossimi giorni il coinquilino potrebbe tentare un nuovo avvicinamento per chiarirsi. I fan di Helena sperano che questa volta la fotomodella non perdoni Lorenzo, considerando il dolore che la brasiliana ha già provato dopo l’ennesimo colpo basso ricevuto dal modello. La vicenda è destinata a tenere alta l’attenzione dentro e fuori dalla casa più spiata d’Italia.