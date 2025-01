Terzo figlio in arrivo per uno degli attori italiani più amati: a 58 anni si prepara a diventare di nuovo papà. Il bambino, un maschietto, è atteso per il mese di febbraio. Il volto principale delle nostre fiction e la moglie hanno già avuto altri due figli, Lorenzo e Riccardo, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2021. E a distanza di 3 anni dal secondogenito, sono pronti ad accogliere un altro bimbo.

“La paternità l’ho sempre voluta, ma con la persona giusta e sono felicissimo di avere i nostri ‘tre moschettieri’!”, ha raccontato l’attore al settimanale Diva e Donna cui ha confermato la gravidanza, anche se in uno degli ultimi post ‘di coppia’ più di qualcuno aveva già notato il pancino. Una su tutte la collega di lui, Giulia Bevilacqua.

L’attore presto papà per la terza volta

“Sono diventato padre a 53 anni ed è una gioia immensa, però effettivamente dormi poco. Con Lorenzo e Riccardo ho capito cos’è l’infinito, l’immortalità. Perché tu puoi anche andartene, ma loro rimangono. Passi il testimone”, ha detto Alessio Boni al magazine.

Il piccolo in arrivo sarà il terzo maschietto per l’attore e Nina Verdelli. E una bambina?: “Abbiamo provato direi ma se non arriva va bene così, diventerebbe difficoltoso”, ha risposto Boni, che presto debutterà su Rai1 con la miniserie evento “Leopardi – Il poeta dell’infinito”, nella quale interpreta il ruolo del conte Monaldo Leopardi, il padre di Giacomo.

Ma lui, nel ruolo di padre, sarebbe profondamente diverso dal personaggio che interpreta: “Credo nella libertà, quella profonda, seria, vera. Voglio che i miei figli studino, li obbligo a sapere, a conoscere. Poi dopo possono fare quello che gli pare, ma devono studiare, perché la conoscenza ti apre la mente…”, ha detto ancora al settimanale. Ora, oltre alla serie, aspettiamo il fiocco celeste.