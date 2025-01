“Li ho visti baciarsi”. Grande Fratello, Helena è sconvolta e corre a raccontarlo: “Con un altro”

“Li ho visti baciarsi!”. Un nuovo colpo di scena nella casa del Grande Fratello. Pochi miuti fa Helena Prestes, visibilmente scossa, ha fatto una rivelazione agli altri inquilini che potrebbe cambiare gli equilibri del reality. La fotomodella brasiliana ha confessato di essere rimasta profondamente ferita da una scoperta fatta nell’ultima puntata, andata in onda il 30 dicembre.

Durante la diretta, Alfonso Signorini l’ha convocata nel Mistery Room insieme a Zeudi Di Palma, ex Miss Italia. Il conduttore ha mostrato un video del giorno di Natale in cui Zeudi si scambiava un bacio con Alfonso D’Apice, lasciando tutti senza parole. Helena era stata informata dell’accaduto, ma vedere le immagini ha suscitato in lei un’emozione intensa visto il legame speciale nato tra le due donne. Zeudi si era giustificata spiegando che il bacio era stato voluto soprattutto da Alfonso, ma il video mostrava chiaramente una complicità tra i due.

Da quel momento, il rapporto tra Helena e Zeudi, che fino ad allora sembrava solido, ha subito un brusco arresto. Helena ha deciso di prendersi qualche giorno per riflettere. E poco fa, parlando con Stefania Orlando e Luca Calvani, ha comunicato la sua decisione: “Io non mi fido, ma non è solo colpa sua. Lei è giovane, vuole vivere la vita ed è giusto. Però ha baciato un altro (Alfonso), quindi preferisco considerarla solo un’amica“. Stefania ha cercato di darle un consiglio: “Se pensi che non stia giocando con te, tienitela stretta”. Ma Elena ha tenuto il suo punto.

I dubbi di Helena hanno divis sui social i fan della coppia, soprannominati “Zelena”. Da una parte, molti sperano che si tratti di una crisi passeggera. Dall’altra, una parte del pubblico è scettica nei confronti di Zeudi, soprattutto a causa di alcuni suoi comportamenti. In più di un’occasione, durante le crisi con Helena, Zeudi si è confidata con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due concorrenti notoriamente in conflitto con la fotomodella brasiliana.

Queste azioni non sono piaciute a Helena, che ora potrebbe decidere di chiudere definitivamente il rapporto con Zeudi. Se ciò accadesse, gli equilibri all’interno della Casa potrebbero cambiare ancora una volta, aprendo nuovi scenari nel reality più seguito d’Italia.