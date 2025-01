Zeudi Di Palma non riesce ancora a rassegnarsi all’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello. L’ex Miss Italia, che era entrata nella Casa a dicembre, aveva subito creato un legame con la brasiliana, sviluppando una forte attrazione nei suoi confronti. All’inizio, tra le due c’era stato un flirt, che aveva incluso anche dei baci, ma poi la situazione non si è evoluta, soprattutto dopo che Helena si è riavvicinata a Javier Martinez. Nonostante ciò, Zeudi ha manifestato un forte dispiacere per l’uscita improvvisa di Helena, convinta che avrebbero avuto più tempo per conoscersi meglio. A proposito di questa eliminazione, ha più volte espresso dubbi sull’esito del televoto.

Nella notte del 18 gennaio, Zeudi si trovava in piscina con Emanuele Fiori e, dopo un primo confronto, la conversazione è inevitabilmente sfociata su Helena. Per la concorrente, la Prestes era sicuramente più forte di Shaila Gatta e sarebbe stata eliminata solo per colpa dell’incidente legato al “bollitore-gate”.

Grande Fratello, l’insinuazione di Zeudi su Helena e gli autori

“Alla fine è stata mandata via lei, che poi secondo me Helena era più forte di Shaila. Se non fossero successe quelle cose. Mi è dispiaciuto troppo non poterla vivere meglio qui dentro”, ha dichiarato la gieffina. Un’affermazione piuttosto diretta, che alcuni hanno interpretato come una critica velata nei confronti del Grande Fratello, suggerendo che la produzione abbia avuto un ruolo nell’eliminazione della brasiliana.

“Ho sperato fino alla fine che lei non uscisse, però la cosa bella è che sono riuscita a salutarla. Durante quella giornata l’ho vissuta come persona. Quando ti leghi tanto a una persona e all’improvviso esce, vivi come un lutto, come se ti passa un treno addosso. Non ho vissuto bene il post puntata. Ed è uscita una persona di cui mi fidavo e che sentivo vicina e la percepivo come persona. E così è successo a me, la cosa mi ha scossa”, ha concluso Zeudi.

Zeudi con Lele parla della sua relazione avuta e parla anche di Helena.

Z, io non ho mai sentito le farfalle per lei, anche perché non ero corrisposta.

Z, la stuzzicavo in amicizia. Z ,amicizia è un parolone grande 😒😏#heleners #zelena #grandefratello @helenaprestes pic.twitter.com/4Bt6giZmjY — yonni (@yonni725) January 18, 2025

Naturalmente, questo pensiero è stato accolto con favore dai fan di Helena, che interpretano le parole di Zeudi come un riferimento al fatto che l’incidente del bollitore abbia compromesso l’intero percorso della loro amica. Successivamente, Zeudi ha continuato a confidarsi con Emanuele, ribadendo l’intenso interesse che prova per Helena, ma ammettendo anche di non essersi mai lasciata andare completamente, per paura di soffrire. Infatti, Zeudi non è ancora del tutto convinta che Helena sia realmente attratta dalle donne. Di conseguenza, la sua vicinanza a Javier l’ha frenata, temendo che un eventuale coinvolgimento potesse rivelarsi troppo doloroso e rischioso.