Lunedì 16 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, e Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza su una situazione che aveva suscitato parecchie discussioni: la visita della madre di Shaila, la signora Luisa. La donna è entrata nella casa per confrontarsi con la figlia e, nel corso del dialogo, ha espresso parole molto dure, anche nei confronti di Lorenzo. “Se tu ti vedessi in questo momento ti vergogneresti, te lo giuro, perché non sei tu quella. Qua è un gioco e tutti stanno giocando tranne te”, aveva dichiarato.

In un momento successivo, la signora Luisa aveva anche accusato Lorenzo di non essere una “brava persona” e lo aveva etichettato come gay. “Tutti lo dicono”, aveva aggiunto. Shaila, visibilmente turbata, aveva replicato chiedendo: “Ma chi lo dice?”. La madre aveva insistito con il suo “Tutti”. Alfonso Signorini ha poi voluto fare chiarezza su tutta la vicenda, chiedendo di ascoltare l’audio proveniente dalla Casa. Shaila, visibilmente imbarazzata, ha subito precisato: “Io questa cosa non l’ho detta perché volevo proteggere sia lui che mia mamma”.

E riguardo alle parole della madre, che aveva giudicato Lorenzo come una “brutta persona”, Shaila ha risposto: “Il sentimento non si comanda, non so cosa accada fuori e non posso stare nella testa di mia madre né quello che circola in giro. A me non importa”. Lorenzo, invece, ha voluto chiarire: “Alfonso, ma io ho una domanda: c’è un collegamento tra la brutta persona e l’eventualità che io sia gay? Comunque ha scosso anche me. Sicuramente non è stato facile neanche per me. Non so cosa ci sia fuori”. Signorini ha risposto: “Voglio essere chiaro. Che tu sia gay, che tu non sia gay, non ce ne frega niente. Ci ritorniamo per un motivo: perché viene sempre fuori questa cosa del gay quando si parla di te”.

A quel punto, Lorenzo ha ribadito la sua posizione: “Alfonso vorrei saperlo anche io… a me piace la donna. Non ho mai avuto un uomo, cioè, io lo direi. Se dovessi provare un’attrazione verso un uomo, lo direi. Il guru della moda? Non esiste”. E Signorini, con il suo solito sarcasmo, ha aggiunto: “Non abbiamo dubbi, ma poi oggi come oggi fa quasi più stupore che uno sia etero. E dico anche menomale, dopo anni di oscurantismo e repressione”.

Lorenzo ha continuato a ribadire che non ha mai avuto esperienze con uomini: “Non è mai successo niente… non ho mai provato, mai fatto niente con gli uomini”. A quel punto, Signorini ha cercato di stuzzicare ancora il concorrente e la fidanzata Shaila concludendo con una battuta che ha strappato un sorriso a tutti: “E non sai cosa ti perdi, caro mio Lorenzo”. La risposta di Lorenzo, servita sul piatto d’argento dal conduttore, non si è fatta attendere: “Alfo mi accontento“, subito seguita dalla reazione di Shaila che, sorpresa, ha esclamato: “Ma come?”. Lorenzo, cercando di stemperare la situazione, ha risposto: “Era una battuta dai”.

La battuta di Alfonso Signorini ha scatenato ilarità sui social, con molti utenti che si sono divertiti per l’uscita del conduttore: “Boh ve lo giuro questa conversazione surreale con il pelato che dice a spolverino ‘non sai cosa ti perdi’ perché a lui piacciono le donne”, “Lorenzo: non ho mai provato nulla per gli uomini. Alfonso: ‘E non sai cosa ti perdi’ PER PIACERE EEEEE PELATO”, “IO ALFONSO QUEST’ANNO LO AMO SINCERAMENTE”.