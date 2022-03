Incredibile quanto emerso in queste ore su Jessica Selassié. La vincitrice dell’edizione numero 6 del ‘GF Vip’ si è portata a casa non solo i 100mila euro, ma anche una fama sicuramente accresciuta di molto. E infatti in queste ore, come ha riportato ‘Biccy’ sul suo sito, la principessa etiope ha avuto una bella e inaspettata sorpresa. Ha infatti un fan d’eccezione, decisamente molto famoso, che non solo ha deciso di seguirla sui social ma ha anche commentato uno dei post da lei pubblicati.

Intanto, Jessica Selassié con Lulù e Clarissa si è lasciata andare ad una serie di confessioni. “Sicuramente è stato tutto pazzesco assurdo ancora devo finire di realizzare tutto questo… l’amore dei fan, la gente che ti ferma per strada… – ha spiegato Jessica -. Sto dormendo davvero pochissimo leggo tutto grazie per tutto quello che avete fatto per me mi sto godendo la famiglia esco poco è stato tutto pazzesco sono stanca perché è stato tutto così’ eccitante ragazze”. Ma veniamo all’attualità.

Nel corso della sua ultima apparizione televisiva, precisamente a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin, Jessica Selassié ha confermato di essere seriamente interessata all’ex coinquilino del ‘GF Vip’ Barù: “Quello che provo è una bella cotta e sono più presa io di lui che lui di me. Ma al di là delle parole sono i suoi gesti e i suoi occhi che mi parlavano. Sono certa che quello che provo lo prova anche lui, però non vuole dirlo”. Adesso la princess ha scoperto che ad ammirarla c’è un personaggio davvero inedito.





Jessica Selassié ha pubblicato delle foto che la ritraevano nello studio di ‘Verissimo’ e ha scritto come didascalia: “La mia primissima intervista. Dopo aver metabolizzato la mia vittoria, si fa per dire, sono riuscita finalmente a raccontarvi un po’ quello che sto vivendo. Grazie a Verissimo e a Silvia Toffanin per l’accoglienza. Vi sono piaciuta? Vi abbraccio a tutti. Love u, Jess”. E a mettere like e a commentare con emoticon che rappresentano gli applausi ci ha pensato anche il figlio di Bob Marley, Rohan.

Rohan Marley, classe 1972, è un imprenditore ed ex giocatore di footbal americano giamaicano. Dopo la morte del papà Bob Marley, avvenuta nel 1981 nella città di Miami, si trasferì a Cedella Marley. Si è laureato e parlando della sua vita privata si è sposato nel 1993 con Geraldine Khawly e ha avuto due figli. Poi ha concepito altri cinque figli con la cantante Lauryn Hill.