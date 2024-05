Isola dei Famosi, ancora un eliminato prima della finale di mercoledì 5 giugno. All’ultimo televoto sono finiti in tre: Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron. Nelle ultime ore, intanto, l’eliminata Greta Zuccarello ha parlato della possibilità di fare la conduttrice in un programma, affermando che le piacerebbe molto. Poi Alvina sull’Isola ha letto la lettera che le ha inviato il fidanzato, o presunto tale, Gigione.

Inizialmente la contessa è apparsa molto felice per la sorpresa, anche perché poco prima si era lamentata del silenzio del compagno. Poi, però, gli altri concorrenti hanno commentato negativamente i contenuti della missiva e anche Alvina si è ricreduta ammettendo che Gigi avrebbe potuto anche usare parole più personali e sentite. In ogni caso ora è arrivata una voce proprio quando manca poco alla fine dei giochi.

Chi rischia di più tra i naufragi al televoto

Non conosciamo l’andamento del televoto ufficiale, ma sul web fioccano i sondaggi. Ad esempio c’è quello lanciato da Grande Fratello forum free che indica come il preferito sia Artur Dainese che ha ricevuto il 48,62% dei voti. Dietro di lui c’è il ballerino Samuel Peron che è stato preferito dal 33,33% degli utenti. Ultima e a rischio eliminazione c’è Karina Sapsai che ha preso il 18,08% delle preferenze.

Attenzione, però, perché Karina potrebbe non essere l’unica eliminata della puntata che va in onda domenica 2 giugno. Come già accaduto lo scorso 29 maggio potrebbe infatti esserci un’altra eliminata attraverso un televoto flash. Al momento sono otto i naufraghi rimasti in Honduras: oltre ad Artur, Samuel e Karina ci sono anche Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Aras, Edoardo e Alvina.

Televoto eliminatorio per la semifinale!



Chi vuoi SALVARE tra Artur, Karina e Samuel?#isola #isoladeifamosi — Grande Fratello Forum (@gf_forum) May 29, 2024

Il gruppo sarà ulteriormente sfoltito. Inoltre vanno scelti gli altri finalisti che faranno compagnia a Edoardo Stoppa, l’unico al momento sicuro di approdare all’atto conclusivo del surviving show di Canale 5. Proprio l’ex inviato di Striscia è dato come favorito, la sua vittoria è quotata a 1.30 mentre quella di Edoardo Franco a 2.75. Matilde Brandi e Samuel Peron, invece, sono quotati rispettivamente a 5.00 e 9.00.

