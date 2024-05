L’Isola dei Famosi è ad un passo dalla finale. Intanto, però, domenica 2 giugno ci sarà la semifinale e ora si è scoperto qualcosa di importante su un naufrago. Lui è uno dei concorrenti top di questo reality show e l’ultima indiscrezione sul suo conto è davvero incredibile, infatti sarebbe il secondo finalista. Ovviamente tutti gli altri non potranno prenderla in modo molto positivo.

Sarà sicuramente Vladimir Luxuria a comunicare ciò che succederà al concorrente, nel corso del penultimo appuntamento con il programma di Canale 5. Si tratterebbe di qualcosa forse di impensabile alla vigilia della sua partecipazione, ma andando avanti nel percorso è stato in grado di ottenere qualcosa che adesso potrebbe premiarlo del tutto.

Isola dei Famosi, anteprima bomba su Edoardo Franco: che succede

Staremo a vedere anche come reagiranno gli opinionisti dell’Isola dei Famosi, Bruganelli e Maltese, dinanzi a questa eventuale comunicazione su Edoardo Franco. In molti saranno felicissimi di apprendere questa informazione, mentre altri dovranno fare i conti con la dura realtà che non permetterà loro di dormire sonni tranquilli da qui alla data della finale, fissata per il 5 giugno.

Stando ad Angolo delle Notizie, Edoardo Franco dovrebbe diventare il secondo finalista dopo Edoardo Stoppa, l’unico ad avere la certezza di essere nell’atto conclusivo del reality. Invece dovrebbero essere due i concorrenti che potrebbero essere eliminati definitivamente e anche in questo caso i nomi sarebbero già definiti.

Sempre stando ad Angolo delle Notizie, Karina e Artur dovrebbero andare via. E in finale potrebbero approdare anche Samuel, Matilde e Aras.