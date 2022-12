Isola dei Famosi 2023, il rumor crea clamore. Una prima indiscrezione sul noto programma di successo viene diffusa sul magazine Vero e riguarda da vicino l’inviato della scorsa edizione: gira l’ipotesi di una possibile sostituzione di Alvin. E ovviamente sarebbero già in molti a chiedersi chi potrà prendere il suo posto.

Alvin non sarà l’inviato de L’Isola dei Famosi: la notizia arriva in previsione dello start della prossima edizione del noto reality show adventure di Canale 5. Dopo tante voci di corridoio che hanno riguardato la partecipazione di Pamela Prati, ora anche quella in merito alle sorti dell’inviato del reality show vip. E al suo posto, pare che esista già un nome in grado di sostituirlo.

Alvin non sarà l’inviato de L’Isola dei Famosi: la prima ipotesi su chi potrà sostituirlo

“Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci tra i corridoi di Mediaset che lo vorrebbero nel cast de L’Isola dei Famosi…Ciavarro potrebbe prendere il posto di Alvin, storico inviato…”, dunque il compagno di Clizia Incorvaia potrebbe prendere il posto di Alvin in qualità di inviato, ma questa rimane ancora un’ipotesi, tra le molte altre che riguarderebbero il cast del reality show adventure di Canale 5. Al momento nessun nome ufficiale, ma solo rumor che alzano notevolmente l’asticella delle aspettative dei fan del programma. (“Ecco perché ho l’occhio nero”. Isola dei Famosi, Alvin si presenta così: “È tutta colpa di Ilary Blasi”).

Oltre alla già citata Pamela Prati, tra i candidati anche il nome dell’avvocato di Ilona Staller in arte Cicciolina, la mamma di Belen Rodriguez, Alessia Macari, Dayane Mello, Loredana Lecciso con sua figlia Jasmine Carrisi, e questi solo per citarne alcuni. E su Dayane Mello in particolare, il portale Pipol ha condiviso di recente un retroscena interessante: “Era stata contattata per il Grande Fratello Vip, ma in modo poco carino ha detto che non le piace il cast di quest’anno. Detto ciò non si è risparmiata di dire che non le dispiacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi. Non stupiamoci quindi se la dovessimo vedere nel cast della prossima edizione”.

Poi l’attenzione sulla padrona di casa, di recente al centro delle turbolente vicende sentimentali con l’ormai ex marito. Stiamo parlando proprio di Ilary Blasi, che dopo la notizia sulla separazione da Francesco Totti, non ha mai smesso di essere attiva per i suoi fan. Infatti, al d là delle note difficoltà dell’ultimo periodo, la conduttrice televisiva è già all’opera in previsione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.