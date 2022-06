Alvin con l’occhio nero all’Isola dei Famosi 2022. Ma cosa è successo? In Honduras, l’inviato speciale ha avuto un piccolo infortunio che ha subito ricollegato a Ilary Blasi, ma perché? Questione di karma, dice. L’inviato ha spiegato che il suo piccolo incidente non ha avuto alcuna grave ripercussione, solamente un livido bruttino e un po’ di dolore. “Bene direi, no? Mancava l’occhio nero, e adesso ce l’abbiamo. Quindi, pronti per la finale!” – ha detto Alvin arato in un breve video condiviso tra le sue storie. Il tutto è successo durante una partita di basket.

Come saprete Alvin non ha certo le stesse restrizioni imposte ai naufraghi, ed è per questo che durante le lunghe giornate lontano dalle telecamere si diverte come se fosse in vacanza. E tra i suoi hobby, c’è proprio lo sport: sotto il caldo sole honduregno, lui e i suoi colleghi si dilettano di tanto in tanto in qualche torneo di basket. Alvin con l’occhio nero all’Isola dei Famosi 2022 perchè durante l’’ultima partita c’è stato un piccolo scontro con l’avversario.





Alvin con l’occhio nero all’Isola dei Famosi 2022

Una testata per dirla tutta, come ha poi specificato Alvin su Instagram. La botta però dopo qualche ora gli ha provocato un bell’occhio nero che non può certo passare inosservato. Senza dubbio Ilary non si tratterrà in qualche battutina a proposito durante la finale. In effetti, il rapporto tra lei e il suo inviato speciale, è sempre stato caratterizzato da frecciate a non finire. Alvin con l’occhio nero all’Isola dei Famosi e forse è stata proprio “colpa” della Blasi. Il motivo?

Un paio di giorni fa, Alvin aveva pubblicato sui social alcuni scatti divertentissimi: “So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary”. Gli scatti lo ritraevano intento tra tuffi e salti in acqua, con accanto a lui una gigantografia della conduttrice romana. Una situazione che ha scatenato il pubblico su Instagram e che ha persino ricevuto una risposta da Francesco Totti.

Ed è qui che è entrato in gioco il karma, secondo l’inviato. Alvin con l’occhio nero all’Isola dei Famosi 2022 che racconta: “Ho fatto fare il bagno a Ilary ai Caraibi e il giorno dopo avevo l’occhio nero… poi dicono: coincidenze!”.

