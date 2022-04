Isola dei Famosi senza esclusione di colpi. Nella puntata di stasera, venerdì 29 aprile, tanti i colpi di scena. Un assaggio di come la tensione sia salita alle stelle in Honduras l’ha dato il litigio tra Roger e Guendalina Tavassi. Tutto è nato perché Guendalina avrebbe nascosto dei pezzi di cibo nel costume: “Mettere la pizzetta nel cul0. Prendere un pezzo, dà un morso… L’ho visto. Ho mangiato due/ tre pezzi e c’era un morso”. Accusa confermata anche dalle parole pronunciate da Estefania Bernal.



“A un certo punto, mi giro e vedo… sopra il tavolo c’erano quattro pezzi morsi. Quindi ho detto: ‘Ma perché fate così?’. Io pensavo che si stava mangiando solo la mozzarella (…) Lei, Guendalina. E vedevo lui che diceva: ‘Ma perché te la stai mettendo nel cul0?’. (…) Erano cinque pezzi con cinque morsi. Non è che era solo un pezzo con un morso. Così nessuno lo poteva prendere. Ma l’abbiamo preso comunque. Chi se ne frega che c’è un morso”.





Isola dei Famosi, Licia Nunez verso l’eliminazione



E non è finita qui. Perché sull’Isola dei Famosi anche Laura Maddaloni aveva avuto parole dure per Guendalina. Guendalina Tavassi aveva trovato due cocchi tra le insenature e aveva deciso di condividerli soltanto con il suo gruppo. Lo scontro è partito quando i componenti dell’altro gruppo sono venuti a conoscenza della decisione: “Capisci il casino? Lei appena vede cibo…” ha commentato Laura Maddaloni innervosita, prima di ascoltare le parole della romana rivolte a Clemente Russo.



“Io metà oggi ve l’ho dato, se ho una cosa e voglio offrirla la offro, se me la voglio mangiare sarò libera di mangiarla. Preferisco offrirla alle 6 persone che sono di là”. Contraddetta da Laura Maddaloni, ha continuato: “Ma smettila Guenda, posso dirti una cosa? Sai che c’è di nuovo? Pigliati tutto, ora apriamo le danze”. Comportamenti che non piacciono ma che non serviranno ad allontanare Guenda dall’Isola dei Famosi.



Secondo i sondaggi infatti l’eliminato della puntata di stasare dell’Isola dei Famosi a finire a playa Sgamada (un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa), sarà Licia Nunez. La showgirl si piazza in ultimo posto nella classifica di gradimento guidato da Edoardo, Guendalina e Marco.

