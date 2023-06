Isola dei Famosi 2023, quanti chili ha perso Marco Mazzoli. Tra i naufraghi rimasti in gara, lo speaker radiofonico è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del reality show di Ilary Blasi. Di recente, un momento emozionante ha coinvolto il naufrago in una splendida sorpresa. Tutto è avvenuto nel corso della cosiddetta “prova dei sensi” durante la quale, aiutato dal caro collega Paolo Noise, Marco è riuscito a riconoscere chi aveva davanti a lui: il caro amico di sempre Fabio Alisei: “Quanto mi sei mancato” esclama Marco sorpreso di poter abbracciare Fabio: “Sei, qui. Non ci posso credere”, ha poi aggiunto con tono commosso.

Quanti chili ha perso Marco Mazzoli sull’Isola dei Famosi 2023? Nessuna comodità per i naufraghi sulle Honduras e tante sfide da affrontare: la vita sull’Isola non è certo quella che tutti sognano e nel corso dei mesi i cambiamenti fisici dei concorrenti parlano da soli. Nessun banchetto, nessuna prelibatezza in particolare: i naufraghi sono chiamati a procacciarsi il cibo. Energie fisiche che non sempre sono dalla loro parte e tanta voglia di arrivare comunque al traguardo finale conquistando il primo posto sul podio: ma quanti chili avrà perso Marco nel corso dei mesi trascorsi sulle Honduras?

Leggi anche: “Incredibile, ma com’è possibile?”. Ilary Blasi beccata prima della diretta: tutto ripreso





Quanti chili ha perso Marco Mazzoli sull’Isola dei Famosi 2023? La verità allo specchio

Il cambiamento fisico dei concorrenti è sotto gli occhi di tutti. E solo nel corso dell’ultima diretta i naufraghi hanno avuto modo di apprenderlo da se stessi grazie alla prova dello specchio. Dopo tanti mesi, i concorrenti si sono specchiati e davanti alla loro immagine riflessa sono rimasti senza parole. Tra questi anche Marco Mazzoli.

Il naufrago dopo ben due mesi si è specchiato e la prima frase d’esordio davanti alla sua immagine riflessa allo specchio è stata: “Beppe Vessicchio! Sono invecchiato di 50 anni. Mia moglie mi vorrà ancora?”. Ironia a parte, il cambiamento è evidente e lo speaker stesso non ha creduto ai suoi occhi. Quanti chili con precisione il naugrafo abbia perso non è ancora chiaro, ma resta il fatto che il calo di peso c’è stato ed è evidente. Ovviamente il naufrago non è stato l’unico a specchiarsi.

Marco Mazzoli is the new Beppe Vessicchio! ✈️ #Isola pic.twitter.com/6a58ntQ0dM — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2023

Per esempio Pamela Camassa davanti allo specchio ha ammesso: “Devo dire, non sono una persona vanitosa però permettemi una battuta: non mi sono afflosciata … pensavo peggio”. E Cristina Scuccia: “Aiuto! Sono di un altro colore. Sono diventata più bella… ho la ricrescita delle sopracciglia. Mi piaccio molto”, seguita da Luca Vetrone che ha esclamato: “Pensavo peggio, credevo di aver perso molti più chili. Ma quanto ho perso?”. E Alvin: “Te lo faremo sapere dopo quanti chili hai perso”.