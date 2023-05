Isola dei Famosi 2023, la notizia lascia i fan senza parole. Un’edizione del reality show che già dalle prime battute prometteva molti colpi di scena. A cominciare dal cast chiacchieratissimo dei naufraghi fino a toccare ipotetici malumori di Ilary Blasi in attrito con uno degli opinionisti presenti in studio, Enrico Papi. Insomma, questo è molto altro hanno accompagnato il programma fino ad oggi, quando a circolare in rete è una notizia decisamente ‘bomba’: arriva la decisione dei vertici che sembrano aver analizzato da vicino la spinosa questione per poi giungere a una riflessione conclusiva.

L’Isola dei Famosi 2023 terminerà prima del previsto? Avete capito bene, le ipotesi che stanno prendendo spazio riguardano proprio la messa in onda del programma che sembra essere molto vicino alla sua conclusione. Stando a quanto si apprende, dunque, per i naufraghi potrebbe essere cominciato il conto alla rovescia perché a separarli dalla finale sarebbero davvero poche settimane. La decisione potrebbe essere legata a problemi di gradimento e di ascolto in calo?

Leggi anche: “Mio Dio, lo abbiamo scoperto”. Luci notturne e strane presenze all’Isola dei Famosi, svelato il curioso mistero





L’Isola dei Famosi 2023 terminerà prima del previsto? Le indiscrezioni che ‘scottano’

Al momento sono solo voci di corridoio che come tali vengono sollevate partendo solo da ipotesi. Eppure resta il fatto che un minimo cali di ascolti il programma lo ha subito davvero: dal 23% di share delle prime puntate al 18% di share delle ultime. Numeri alla mano, l’attuale edizione 2023 del game potrebbe non aver convinto il pubblico italiano come invece è accaduto negli anni precedenti. Forse questo il motivo che potrebbe aver spinto gli autori a chiudere prima i giochi.

Si vocifera che il programma potrebbe andare incontro al termine tra non molte settimane, ovvero allo scoccare del mese di giugno, intorno a giorno 19. Un brutto colpo per Ilary Blasi e il duo di opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ma le notizie non finiscono qui. Infatti come se non bastasse, sembra che non sia del tutto scontato che il programma possa riprendere il prossimo anno come di consueto. Avete capito bene: per lo show potrebbe affacciarsi la possibilità di un periodo di ‘pausa’, come si usual dire per quei grandi amori che meritano un momento di dovuta riflessione.

Insomma, per trarre le somme sulla situazione, sembra che l’attuale edizione del programma di Ilary Blasi abbia in parte deluso le aspettative. Un calo di attenzione probabilmente dovuto anche a un altro ‘inconveniente’: aver lanciato lo start del programma poco dopo un altro reality di successo, il GF Vip 7. Come ben sappiamo, il mondo della televisione è strettamente legato ai gusti del pubblico: sempre la stessa minestra alla lunga potrebbe annoiare.