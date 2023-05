“Mio Dio, lo abbiamo scoperto”. Luci notturne e strane presenze all’Isola dei Famosi, svelato il curioso mistero

All’Isola dei Famosi c’è un fantasma e adesso finalmente si è scoperto chi – o cosa – è. Il curioso episodio ha fatto parlare nei giorni scorsi mentre l’atmosera tra i naufraghi è sempre più pesante. L’ultimo litigio tra Andrea Lo Cicero e Fabio dei Jalisse ha superato i livelli di guardia. Oltre alla punizione per la violazione del regolamento il gruppo è più spaccato che mai. È un’edizione particolarmene ricca di colpi di scena e visite inaspettate.

Dopo Asia Argento che ha voluto dare conforto alla sorella Fiore prima del suo ritiro, sull’Isola è arrivata pure Nikita Pelizon amica di Helena Prestes che è apparsa in difficoltà. Poi c’è stato il duro e inaspettato scontro tra Marco Mazzoli e Paolo Noise. Ma adesso parliamo di fantasmi. Fin dal loro sbarco in Honduras i concorrenti sono stati vittime di apparizioni e fenomeni paranormali. Ecco, almeno su questo tutti sono d’accordo. Tuttavia nelle ultime ore il mistero è stato svelato.

Strani rumori e luci nella notte a La Playa

Non deve essere semplice dormire sonni tranquilli in mezzo a una foresta. Certo sempre meglio che vicino ad un locale notturno dove fanno baldoria fino alle 4 del mattino, ma questo è un altro discorso. Se a questo aggiungete strani rumori, luci indistinte e movimenti furtivi nella notte capirete come si sono trovati i naufraghi sull’Isola.

Qualcuno si è chiesto cosa potesse essere e prima di andarsene Alessandro Cecchi Paone era arrivato a dire: “Nella mia carriera ne ho viste tante di cose strane, ma mai come questa”. D’altra parte, appena sbarca sulla nuova isola Corinne Clery aveva espresso il suo punto di vista: “Sarà una settimana orrenda. Questa isola non mi piace“.

Mentre qualcuno stava pensando di inviare sull’Isola i Ghostbusters, il profilo Twitter ufficiale dell’Isola dei Famosi ha svelato il mistero. Il fantasma non è una fantasma vero, ma è Marco Mazzoli. Il naufrago svela con tono lugubre: “Sono il fantasma dell’Isola. UhUhUhAhahahah”. E i commenti del pubblico? Beh, non proprio gioiosi: “Antipatico e presuntuoso quanto mai!“. Un altro ironizza: “Peccato che non sparisca con la luce del sole come tutti i fantasmi che si rispettano”. Insomma, forse sarebbe stato meglio se il fantasma fosse rimasto tale…

