Nikita Pelizon è appena tornata dall’Isola dei Famosi 2023. La vincitrice del GF Vip 7 è stata ospite per una notte con lo scopo di sostenere la sua amica naufraga Helena Prestes. Si sapeva che sarebbe rimasta poco in Honduras, ma arrivato il momento dei saluti la modella ora esiliata sull’Isola di Sant’Elena non è riuscita a trattenere la commozione. Un momento molto emozionante in cui ha anche speso delle bellissime parole per l’amica con cui aveva partecipato anche a Pechino Express.

“Voglio ringraziare questa vita, negli ultimi due anni. Mi ha portato Nikita, una persona che mi guarda negli occhi e mi conosce. Sa la parte più bella di me. Non mi ha mai mollato nonostante i miei momenti difficili, come questo. Mi ha dato tanta forza”, ha detto tra le lacrime Helena Prestes parlando della sua amica, che come detto ha vissuto sulla seconda spiaggia con gli eliminati provvisori, ovvero lei e Gianmaria Sainato.

Nikita Pelizon dopo l’Isola dei Famosi il gossip col naufrago

È tornata a casa Nikita Pelizon dopo questa breve ma intensa esperienza all’Isola dei Famosi 2023 e nelle ultime ore ha avuto modo di rispondere ad alcune domande dei fan su Instagram. Una in particolare riguardava proprio il naufrago ora coinquilino della sua amica. “A me siete piaciuti tu e Gian“, che sta per Gianmaria Sainato.

E lei : “Ti siamo piaciuti io e Gian Maria? Davvero? E cosa hai visto di bello? Io non so cosa avete visto non so cosa hanno montato… Perché non è tipo… dall’altra parte? Quindi fammi capire, cosa si è visto di me e lui?”, ha chiesto la ex gieffina per poi proseguire il discorso e dare vita così a un gossip.

“Comunque mi piace un sacco, anima… È molto dolce, molto dolce quel ragazzo. Poi c’ha questo sorriso che non lo so, sembra che gli hanno messo la dentiera di quando sarà anziano in bocca. Veramente, sorride e si illumina tutta la spiaggia!”, le parole di Nikita Pelizon sul naufrago.