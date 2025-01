Dopo giorni di avvicinamenti, confidenze e momenti di intimità all’interno della casa del Grande Fratello, tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si è consumato un nuovo capitolo. I due concorrenti hanno infatti trascorso la notte insieme, scambiandosi baci e gesti affettuosi a letto. I video che circolano sui social, condivisi dagli utenti, suggeriscono che l’ex di Federica Petagna e la giovane gieffina trentina stiano vivendo una nuova storia d’amore.

Alfonso aveva già espresso il suo interesse per Chiara nelle settimane precedenti, ma sembrava essere trattenuto dal timore che la ragazza fosse ancora legata a Javier Martinez, con cui aveva vissuto un breve momento di complicità, culminato in un bacio. Tuttavia, sia Chiara che l’argentino avevano scelto di non portare avanti quella conoscenza e di prendere strade separate. Ora, sembra che Alfonso e Chiara abbiano trovato una connessione più forte tra di loro e la cosa è sfociata in un bacio arrivato durante la notte.

Grande Fratello, la frase di Chiara smonta Alfonso

In questi giorni sta facendo discutere la vicinanza tra Javier Martinez e Zeudi De Palma, i due che in qualche modo erano molto vicini a Helena Prestes. Proprio i fan della modella brasiliana hanno criticato il pallavolista argentino e l’ex miss Italia per aver in qualche modo tradito Helena. Dall’altra parte ci sono stati Alfonso e Chiara e la scorsa notte tra i due, dopo coccole e abbracci, è scattato il bacio.

In passato Alfonso D’Apice aveva confessato di essere attratto da Mariavittoria Minghetti, fidanzata con Tommaso Franchi. La dottoressa romana, però, aveva scelto di approfondire la conoscenza con l’idraulico toscano e il napoletano aveva deciso di provarci un po’ con Zeudi – ricevendo un clamoroso due di picche – e ora con Chiara. Nonostante l’apparente armonia tra i due, il pubblico di Grande Fratello non ha reagito positivamente a questo nuovo legame.

Mentre alcuni fan si sono entusiasti della nascita della coppia, molti altri non hanno esitato a criticare Alfonso e Chiara, accusando i due di essere troppo finti. In queste ore è inoltre circolato un tweet che riporterebbe una frase pronunciata da Chiara e che smonterebbe la nuova ship della casa. “Chiara: ‘Io gli avevo detto che avrei preferito andasse nel suo letto, lui mi fa eh io vorrei rimanere così…. a una certa per SFINIMENTO gli ho detto ok resta’”, ha detto la concorrente lasciando il pubblico basito e sconvolto per l’insistenza del concorrente nei confronti della giovane.